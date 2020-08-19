Под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом

В Харьковской области в селе Липцы четверо детей в возрастке 2, 5, 6 и 8 лет были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы с отравлением. Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Kharkiv Today.

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"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Дети в нормальном состоянии", – рассказал врач.

В свою очередь в отделе коммуникации Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть Липецкого отделения полиции днем 18 августа.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что дети дома нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть.

Напомним, в оккупированном Крыму пьяный водитель за рулем автомобиля "ВАЗ" въехал в группу детей, которые шли по тротуару. В результате ДТП погибла четырехлетняя девочка, еще две, двух и десяти лет біли госпитализированы.

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А в начале лета на столичном пляже засыпало песком 10-летнего ребенка.

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