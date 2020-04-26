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  1. Криминальные новости

Под Киевом неизвестные напали на дом журналиста

26 апреля, 15:13

Мила Князьская-Ханова

В доме разбиты окна, а внутри нашли бутылку с зажигательной смесью

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту повреждения имущества журналиста. Инцидент произошел в городе Тетиев. Неизвестные разбили окна в доме мужчины и бросили в комнату пластиковую бутылку с жидкостью, которая пахнет бензином. К счастью, возгорания не произошло, сообщили в ГУ НП столичного региона.

Из людей никто не пострадал – хозяева в то время отсутствовали. На месте полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью.

Как сообщил пострадавший полицейским, это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.

Напомним, в Харькове произошло нападение на журналиста и активиста Алексея Кусова – двое мужчин набросились на него, избили и отобрали крупную сумму денег. По данным стражей порядка, злоумышленники завладели средствами в размере 40 тысяч гривен, а также кредитными картами потерпевшего.

Тем временем мужчину, который 2 апреля напал на журналистов на спортивной площадке в Гидропарке в Киеве, отправили под домашний арест.

Также новости "Сегодня" сообщали еще об одном нападении на журналистов телеканала "Украина" в Киеве. Подробности смотрите в сюжете:

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расследование полиция нападение на журналистов Тетиев

Источник: Сегодня

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