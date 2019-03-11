Полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге

Животное удалось спасти

Полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/649/787/5c86497875c55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/649/787/5c86497875c55.jpg 2019-03-11T13:39:00+02:00 Происшествия и криминал Животное удалось спасти

В Днепропетровской области проводится служебная проверка по факту травмирования собаки работником полиции в г. Кривой Рог.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Установлено, что 2 марта в 13.30 в г. Кривой Рог сотрудник полиции, находясь вне службы, вилами ранил собаку, сказано в сообщении.

Материалы дела направлены в Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, которое проводит расследование.

Ранее руководители общественных организаций "Наши друзья", "Луч жизни" и "Лучший друг" обратились к министру МВД Арсену Авакову, начальнику Нацполиции Сергею Князеву, начальнику ГУ НП в Днепропетровской области Виталию Глуховере с требованием уволить майора полиции, которого обвиняют в попытке жестоко убить бездомную собаку.

Зоозащитники сообщили, что 2 марта во время сжигания листвы в своем дворе (что уже является нарушением ряда законов), майор полиции на глазах у соседей наколол на вилы бездомную собаку и живьем бросил в огонь.

Только благодаря небезразличным соседям, животное удалось спасти и достать из костра. Люди вызвали полицию на место преступления.

Ране сообщалось, что в Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак.

Также в Киеве избили известного догхантера Алексея Святогора.

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