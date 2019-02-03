Полиция задержала подозреваемого в убийстве предпринимателя из Кременчуга
Подробностей правоохранители не сообщают
В субботу, 2 февраля, оперативникам уголовного розыска полиции Полтавщины удалось установить лицо, которое обоснованно подозревается в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга. Об этом сообщает пресс-лужба Нацполиции.
Сейчас фигуранту объявлено о подозрении, говорится в сообщении.
Также отмечается, что продолжаются следственные действия.
Напомним, что 55-летний предприниматель был убит в своем автомобиле выстрелом в голову. Автомобиль в автомобиле Hyundai SantaFe с телом человека 31 января обнаружили патрульные полицейские на автодороге "Александрия-Кременчуг".
Ранее в селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области было найдено тело убитого жителя Киева. Подобная ситуация произошла ранее возле Львова, в селе Солонка Пустомытовского района. Тело погибшего мужчины было обнаружено в автомобиле Daewoo Nexia на заднем сиденье.
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