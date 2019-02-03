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Полиция задержала подозреваемого в убийстве предпринимателя из Кременчуга

Сегодня, 12:32

Подробностей правоохранители не сообщают

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве предпринимателя из Кременчуга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6c2/f35/5c56c2f358879.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6c2/f35/5c56c2f358879.jpg Происшествия и криминал Подробностей правоохранители не сообщают

В субботу, 2 февраля, оперативникам уголовного розыска полиции Полтавщины удалось установить лицо, которое обоснованно подозревается в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга. Об этом сообщает пресс-лужба Нацполиции.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении, говорится в сообщении. 

Также отмечается, что продолжаются следственные действия.

Напомним, что 55-летний предприниматель был убит в своем автомобиле выстрелом в голову. Автомобиль в автомобиле Hyundai SantaFe с телом человека 31 января обнаружили патрульные полицейские на автодороге "Александрия-Кременчуг".

Ранее в селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области было найдено тело убитого жителя Киева. Подобная ситуация произошла ранее возле Львова, в селе Солонка Пустомытовского района. Тело погибшего мужчины было обнаружено в автомобиле Daewoo Nexia на заднем сиденье.

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Тег убийство, полиция, Кременчуг, предприниматель, Полтавская область

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