Пьяная драка в центре Киева: "разборка" продолжались два часа, фото и видео

У возможного зачинщика драки нашли пистолет

Пьяная драка в центре Киева: "разборка" продолжались два часа, фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/90e/ff9/5c690eff9a964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/90e/ff9/5c690eff9a964.jpg 2019-02-17T09:45:00+02:00 Происшествия и криминал У возможного зачинщика драки нашли пистолет

В центре Киева произошла очередная пьяная массовая стычка , в результате которой был жестко избит мужчина. Инцидент случился в ночь на воскресенье, 17 февраля, на территории Arena City (Большая Васильковская, 5). Там группа неизвестных парней арабской внешности посчитала, что подвыпивший киевлянин задел их честь, поэтому они "проучили" его, сообщает "Информатор".

По словам пострадавшего, он выходил из заведения Famous, когда незнакомый парень и со всей силы ударил его кулаком в лицо. От удара мужчина "потерялся в пространстве". Очевидцы вызвали полицию, а к нападавшему стали подходить ребята арабской внешности и эмоционально что-то обсуждать.













Группа парней восточной внешности была очень агрессивно настроена к пострадавшему, они грозились проломить ему голову и кричали на людей, которые пытались снять происходящее на видео. А один из компании заявил прибывшим полицейским, что "общается с влиятельными людьми и ни ему, ни его друзьям проблемы не нужны".

Копы изъяли у предполагаемого нападавшего сигнальный пистолет. Разрешения на использование оружия при себе не было, но возможный зачинщик драки утверждал, что оно якобы есть, а пьяного мужчину он не трогал. Мол, тот сам на кого-то нарвался, а теперь хочет все повесить на невиновного.

Как пишет издание, "разборки" на повышенных тонах происходили более полутора часов. Правоохранители задержали предполагаемого зачинщика конфликта. А пострадавшему медики оказали первую помощь и госпитализировали с травмами головы и гематомой на глазу. Мужчина не отрицал, что пьян, но сказал, что никому не желал зла и просто шел домой. Он сообщил, что после того, как придет в себя, напишет заявление на всю группу агрессивно настроенных парней и будет добиваться того, чтобы их наказали.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о другой массовой драка в Киеве, когда в пьяной стычке мужчине проломили голову бутылкой . На Теремках пьяная ссора переросла в массовое побоище с использованием грубой силы, палок и бутылки шампанского.

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