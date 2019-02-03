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Пьяный одессит, представившись "русским террористом", угрожал взорвать гостиницу под Львовом

Сегодня, 11:30

Полицейские задержали злоумышленника

Пьяный одессит, представившись "русским террористом", угрожал взорвать гостиницу под Львовом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6b4/677/5c56b46774ff0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6b4/677/5c56b46774ff0.jpg Происшествия и криминал Полицейские задержали злоумышленника

В субботу, 2 февраля, в 19:10 на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что он "российский террорист, имеет бомбу и взорвет отель", расположенный в Пустомытовском районе, недалеко от Львова. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Эксперты-взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции обследовали отель и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружено. 

Были эвакуированы гости и работники заведения.

Правоохранители установили личность злоумышленника, которым оказался 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гость был задержан работниками Пустомытовского отдела полиции в порядке ст.208 УПК Украины. 

Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Решается вопрос правовой квалификации преступления.

Напомним, на рождественской ярмарке в центре Львова прогремел взрыв. В киоске общественного питания взорвался газовый баллон.

Также мы писали о том, что наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон стала звездой открытия Гранд-Готеля в центре Львова.

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Тег теракт, гостиница, полиция, Львовская область

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