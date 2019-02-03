Пьяный одессит, представившись "русским террористом", угрожал взорвать гостиницу под Львовом
Полицейские задержали злоумышленника
В субботу, 2 февраля, в 19:10 на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что он "российский террорист, имеет бомбу и взорвет отель", расположенный в Пустомытовском районе, недалеко от Львова. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Эксперты-взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции обследовали отель и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Были эвакуированы гости и работники заведения.
Правоохранители установили личность злоумышленника, которым оказался 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Гость был задержан работниками Пустомытовского отдела полиции в порядке ст.208 УПК Украины.
Вскоре суд изберет для него меру пресечения.
Решается вопрос правовой квалификации преступления.
Напомним, на рождественской ярмарке в центре Львова прогремел взрыв. В киоске общественного питания взорвался газовый баллон.
Также мы писали о том, что наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон стала звездой открытия Гранд-Готеля в центре Львова.
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