САП сообщила о подозрении Труханову

Вручил лично Холодницкий

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН.

САП сообщила о подозрении Труханову //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/84b/5c863784b6af0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/84b/5c863784b6af0.jpg 2019-03-11T12:36:00+02:00 Происшествия и криминал Вручил лично Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении городскому голове Одессы Геннадию Труханову по ст.366-1 Уголовного кодекса в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"В ходе следственных действий в понедельник Труханову сообщили о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины по факту декларирования недостоверной информации", – сказала она.

В САП отметили, что подозрение Труханову вручил лично руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как сообщалось, Труханов подозревается в том, что не отобразил в декларации данные об имуществе своей жены.

Как известно, Труханов задерживался НАБУ по подозрению в незаконном обогащении. Мэр Одессы был задержан в "Борисполе" пограничниками и передан сотрудникам Бюро. Также Специальная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт фигурантам дела о покупке бывшего одесского завода "Краян". Впоследствии дело было закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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