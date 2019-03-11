САП сообщила о подозрении Труханову
Вручил лично Холодницкий
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении городскому голове Одессы Геннадию Труханову по ст.366-1 Уголовного кодекса в декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"В ходе следственных действий в понедельник Труханову сообщили о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины по факту декларирования недостоверной информации", – сказала она.
В САП отметили, что подозрение Труханову вручил лично руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Как сообщалось, Труханов подозревается в том, что не отобразил в декларации данные об имуществе своей жены.
Как известно, Труханов задерживался НАБУ по подозрению в незаконном обогащении. Мэр Одессы был задержан в "Борисполе" пограничниками и передан сотрудникам Бюро. Также Специальная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт фигурантам дела о покупке бывшего одесского завода "Краян". Впоследствии дело было закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
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