СБУ поймала мошенника из Киева, который "собирал дань" в Черниговской области

Мужчина с поддельной «корочкой» спецслужбы собирал деньги и «решал вопросы» с таможней

На Черниговщине Служба безопасности Украины задержала жителя столицы, который использовал поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы и "собирал дань" с коммерсантов.

По данным СБУ, киевлянин использовал липовое служебное удостоверение при контактах с коммерсантами в Черниговской области. Он просил бизнесменов дать деньги якобы на потребности участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, суммы "пожертвований" достигали 100 тысяч гривен. Кроме того, он предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу.

Реклама

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания в Чернигове. У мужчины изъяли документ с признаками подделки и автомат Калашникова российского производства.

Сейчас начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы рассказывали о необычных исследованиях главного учреждения судебных экспертиз в Украине. Так, мы писали о работе отдела технических экспертиз документов (ТЭД), а также описывали интересные моменты деятельности их коллег-почерковедов.

А еще мы рассказали, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги. Подробнее читайте в статье: "Фальшивые деньги: где чаще всего попадаются и как их распознать".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама