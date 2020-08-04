"Сказала, что у него сложное имя": как заложница помогла установить личность "террориста" Каримова

Заложница киевского "террориста" Каримова, руководитель отделения банка в Киеве Наталья Чучупак в деталях рассказала о том, как происходил захват, как вел себя захватчик и каким невероятным способом она помогла силовикам оперативно установить его личность.

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Напомним, что около 12 часов дня в понедельник, 3 августа, в отделение одного из банков в БЦ "Леонардо" в Киеве вошел мужчина и заявил, что взорвет банк и всех, кто в нем находится.

По прошествии некоторого времени "террорист" отпустил большинство заложников, но Наталья приняла решение остаться.

"Изначально мне показалось, что это происходит не со мной. Думалось, что сейчас зайдут какие-то люди и скажут, что это шоу, начнут аплодировать и все, – говорит Наталья Чучупак. – Хотелось верить в то, что это был розыгрыш. Как все происходило: в банк зашел молодой человек и сказал, что ему нужен руководитель. Я подошла к нему, представилась и спросила, что ему надо. На это он мне ответил, что у него с собой бомба, потребовал нажать тревожную кнопку, вызывать полицию. Также сказал, что никуда отсюда не уйдет. Я начала выполнять его требования. Также вывела из отделения всех сотрудников и клиентов, но обратно вернулась, потому как понимала, что один сотрудник остался внутри. Когда вернулась и спросила, могу ли я забрать своего сотрудника, он ответил, что нет, и потребовал воды. Я предложила ему принести воды и то, чтобы вместо моего сотрудника осталась я. Тогда он согласился".

На вопрос о том, как удалось получить данные его паспорта и помочь правоохранителям установить личность злоумышленника, Наталья рассказала, что ей пришлось преодолеть страх и даже пойти на хитрость

"Когда мы начали общаться, он вел себя достаточно агрессивно, его "трясло". Меня тоже. Но я его спросила: "Чего мы ждем?" Также я решила, что если достану данные его паспорта и отправлю их своему руководителю, то помогу установить его личность и понять, с кем мы имеем дело. Я спросила у него, как его зовут, на что он ответил: "Святой дух". Тогда я задала ему вопрос: "А какое Ваше настоящее имя". Он ответил. На это я ему сказала: "Прошу прощения, у Вас такое сложное имя и мне его сложно запомнить. Если Вам не сложно, есть ли у Вас какой-нибудь документ?". На это он мне ответил: "Есть паспорт". Я снова говорю ему: "Если я захочу к Вам обратиться, то боюсь ошибиться в имени". Он дал мне свой паспорт, я попросила у него разрешения сфотографировать, он разрешил", – рассказала Наталья.

К этому Наталья добавила, что не могла себе позволить "расклеиться" и сделать что-то не так. Ведь речь шла об угрозе жизни.

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Как уже сообщалось, Наталья также рассказала о том, на какие темы она разговаривала с Каримовым и как происходило его общение с силовиками.

Напомним, гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в отделении банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", объявили подозрение в совершении теракта.

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