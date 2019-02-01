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Смертельное ДТП возле цирка: водителю, устроившему массовую аварию, объявили о подозрении

Сегодня, 18:56

Сейчас подозреваемого содержат в больничном отделении закрытого типа

Смертельное ДТП возле цирка: водителю, устроившему массовую аварию, объявили о подозрении Происшествия и криминал Сейчас подозреваемого содержат в больничном отделении закрытого типа

В Киеве объявлено подозрение 29-летнему водителю "Ауди", который совершил масштабное ДТП со смертельным исходом на площади Победы в Киеве, сообщает прокуратура столицы.

Напомним, авария произошла вчера вечером, 31 января. Подозреваемый, двигаясь по ул. Дмитриевской в ​​направлении ул. Старовокзальной, сначала совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался в попутном с ним направлении. После этого, продолжив движение, выехал на проезжую часть площади Победы, где столкнулся с "Маздой". В результате столкновения указанные транспортные средства отбросило на еще три автомобиля.

Вследствие указанной ДТП женщина, находившаяся за рулем "Мазды", от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Водителя автомобиля "Ауди", 1989 года рождения, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В связи с полученными травмами подозреваемого поместили в больничное отделение закрытого типа под надзор правоохранителей. Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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Тег авария, ДТП, прокуратура, площадь победы

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