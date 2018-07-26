Стрельба в ресторане Киева: полиция сообщила подробности

Вчера, 14:31

Столичные правоохранители опрашивают свидетелей и решают вопрос об открытии уголовного производства

Стрельба в ресторане Киева: полиция сообщила подробности

Столичные правоохранители проводят оперативные мероприятия в одном из ресторанов в центре Киева, где в четверг, 26 июля, произошла стрельба. Полиция устанавливает участников инцидента и уточняет информацию о пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Киева.

По словам правоохранителей, после получения информации о стрельбе в ресторане на бульваре Леси Украинки на вызов сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции.

"На момент приезда правоохранителей все участники конфликтной ситуации сбежали из заведения. В помещении кафе эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет.

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты события выбежали на улицу и скрылись", – сообщили в пресс-службе полиции.

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В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить всех участников конфликта.

"Событие должным образом зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Напомним, 2 июля в Шевченковском районе столицы произошло дерзкое разбойное нападение на территории рынка.  Как сообщают в полиции Киева, двое неизвестных в масках ворвались в помещение администрации рынка, произвели несколько выстрелов и скрылись на автомобиле. В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног.

Ранее в Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи. Инцидент произошел в пятницу, 29 июня.
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Источник:

"Сегодня"

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