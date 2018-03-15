Топ-менеджер "Ощадбанка" украл почти 17 млн грн – СБУ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в банковской сфере разоблачили топ-менеджера "Ощадбанка" на хищении денег государственного учреждения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Сбербанка. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственном банке нанесен ущерб в размере 16,7 млн грн", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета", – говорится в сообщении.

Ранее СБУ сообщила, что запорожский налоговик попался на внушительной взятке. 3 марта сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины задержали сотрудника налоговой инспекции на получении взятки в 250 тысяч гривен.

Как сообщили в военной прокуратуре Запорожского гарнизона, подозреваемым оказался начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области.

Чиновника подозревают в том, что он вымогал и получил взятку от директора частной компании за искусственное занижение суммы убытков.

Еще один чиновник фискальной службы попался на взятках в Киеве.