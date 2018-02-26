Украинец устроил смертельное ДТП в Польше: появились фото

Вчера, 15:48

Начальный алкогольный тест показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения – измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя

В польском городе Вроцлаве произошла смертельная авария с участием украинца. ДТП случилось в субботу, около 23:00. Водитель BMW не справился с управлением, и авто на большой скорости врезалось в дерево и раскололось на части. В иномарке находились четверо мужчин, один из них погиб, а двое скрылись с места происшествия до приезда экстренных служб.

Автомобилем предположительно управлял украинец. Начальный алкогольный тест показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения – измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя, сообщает "Gazeta Wrocławska".

По решению прокурора он был направлен на дополнительный анализ крови на наличие алкоголя и наркотиков. Авто изъяли для проведения экспертиз. Кроме того ведется розыск пассажиров, которые скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия после массового ДТП 40 человек попали в больницу. Семь человек – в очень тяжелом состоянии. Еще 70 человек были доставлены в пункты обогрева.

В ДТП попали два автобуса, два легковых автомобиля и два грузовика. Трасса, на которой произошла авария, в данный момент закрыта.

Также напомним, в массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.
ДТП, фото, Польша, жертвы

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