Украинец заявил об избиении российскими пограничниками
Госпогранслужба требует объяснений от ведомства в РФ
Гражданин Украины, который накануне отправился в Россию на поезде "Кривой Рог – Москва", в пункте пропуска "Долбино" был избит, предположительно, российскими пограничниками, субботу, 18 августа, вынуждено вернулся в Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По словам гражданина Украины, 1977 года рождения, во время прохождения пограничного контроля в российском пункте пропуска "Долбино" он предоставил для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу.
На просьбу объяснить причину отказа в пересечении границы ответа никто не предоставил, а два российских пограничника и один человек в гражданском силой вывели украинца из вагона поезда.
"Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, в результате которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия", - сказано в сообщении погранведомства.
В субботу утром на поезде сообщением "Москва – Харьков" украинец прибыл в пункт контроля "Харьков-пассажирский". Украинские пограничники вызвали ему медиков, и врачи оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.
Сотрудники Госпогранслужбы направили в Холодногорский отдел Национальной полиции в Харьковской области сообщение для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Кроме того, Госпогранслужба направила письмо пограничному ведомству Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям российских пограничников.
Также в МВД пограничников призвали быть готовыми вернуть границу с РФ под контроль Украины. На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы.
Напомним, Россия изменит для дальнобойщиков режим пересечения границы из Беларуси. На российско-белорусском переходе "Красное" пограничники уже выставили блокпост.
Ранее пограничники со стрельбой задержали грузовик с контрабандными шубами и дубленками из РФ. Водитель пустился в бега после того, как военнослужащие прострелили колесо авто.
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