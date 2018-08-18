Украинец заявил об избиении российскими пограничниками

Гражданин Украины, который накануне отправился в Россию на поезде "Кривой Рог – Москва", в пункте пропуска "Долбино" был избит, предположительно, российскими пограничниками, субботу, 18 августа, вынуждено вернулся в Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По словам гражданина Украины, 1977 года рождения, во время прохождения пограничного контроля в российском пункте пропуска "Долбино" он предоставил для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу.



На просьбу объяснить причину отказа в пересечении границы ответа никто не предоставил, а два российских пограничника и один человек в гражданском силой вывели украинца из вагона поезда.

"Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, в результате которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия", - сказано в сообщении погранведомства.

В субботу утром на поезде сообщением "Москва – Харьков" украинец прибыл в пункт контроля "Харьков-пассажирский". Украинские пограничники вызвали ему медиков, и врачи оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

Сотрудники Госпогранслужбы направили в Холодногорский отдел Национальной полиции в Харьковской области сообщение для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Кроме того, Госпогранслужба направила письмо пограничному ведомству Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям российских пограничников.