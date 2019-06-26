В Америке оставили умирать ребенка в полиэтиленовом пакете

Камера полицейского сняла жуткие кадры

В американском штате Джорджия полицейские нашли новорожденного ребенка. Девочку оставили в лесу, в полиэтиленовом пакете. А помогла ее найти собака.

Кадры этой спецоперации зафиксировала нагрудная камера одного из офицеров. На них видно, как полицейский разрывает желтый пакет, а там плачет ребенок. Впоследствии в больнице медики констатировали: ребенок здоров. Девочке дали имя – Индия. А вот разыскать горе-родителей правоохранителям пока не удалось.

Ранене "Сегодня" писали, как в Колумбии мать чуть не потеряла ребенка из-за смартфона. Этот момент также попал на видео. На нем видно, как из лифта административного здания выходит мать с сыном. Они подходят к двери, женщина достает смартфон и звонит кому-то.

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В это время малыш подходит к перилам, приседает возле них, но не удерживается. Ребенок теряет равновесие и переваливается за площадку. Женщина замечает это и мгновенно ловит мальчика. После обнародования записи камеры видеонаблюдения представители офиса, где произошел этот случай, сообщили, что ребенок не пострадал.

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