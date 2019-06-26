Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Криминальные новости

В Америке оставили умирать ребенка в полиэтиленовом пакете

26 июня, 18:41

Камера полицейского сняла жуткие кадры


В американском штате Джорджия полицейские нашли новорожденного ребенка. Девочку оставили в лесу, в полиэтиленовом пакете. А помогла ее найти собака.

Кадры этой спецоперации зафиксировала нагрудная камера одного из офицеров. На них видно, как полицейский разрывает желтый пакет, а там плачет ребенок. Впоследствии в больнице медики констатировали: ребенок здоров. Девочке дали имя – Индия. А вот разыскать горе-родителей правоохранителям пока не удалось.

Ранене "Сегодня" писали, как в Колумбии мать чуть не потеряла ребенка из-за смартфона. Этот момент также попал на видео. На нем видно, как из лифта административного здания выходит мать с сыном. Они подходят к двери, женщина достает смартфон и звонит кому-то.

Читайте также

В это время малыш подходит к перилам, приседает возле них, но не удерживается. Ребенок теряет равновесие и переваливается за площадку. Женщина замечает это и мгновенно ловит мальчика. После обнародования записи камеры видеонаблюдения представители офиса, где произошел этот случай, сообщили, что ребенок не пострадал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег криминал, США, ребенок, полиция, новорожденный

Вы сейчас просматриваете новость " В Америке оставили умирать ребенка в полиэтиленовом пакете". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернополе малыш выпал из окна: играл с братом в прятки

Вчера, 13:35

В момент происшествия мать обоих мальчиков находилась дома

Жестокое убийство мальчика в Киеве: все обстоятельства трагедии

Вчера, 10:15

Мать Захара Черевко с отчимом неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей

Как стать лучшим папой для своего ребенка: 10 советов

14 июня, 11:03

День отца в Украине в 2019 году впервые будет отмечаться на официальном уровне

В Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки: стали известны подробности трагедии

13 июня, 10:26

С начала лета количество смертей и травм малышей в результате падения из окон значительно увеличилось

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Неуловимая пантера и самая экстравагантная бегунья

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Калорийность сала и его состав: можно ли его спортсменам?

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Дочь Анны Седоковой больше не может посещать Россию

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь