Жестокое убийство молодой украинки в Египте: подозреваемого задержали
Мужчина нанес девушке несколько колотых ран
В Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой гражданки Украины, которое произошло 21 февраля в городе Хургада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Vetogate.
Отмечено, что подозреваемому мужчине 30 лет.
Также стали известны другие подробности этого инцидента: подозреваемый не был знаком с девушкой и забрался в ее квартиру, чтобы обокрасть.
Отмечено, что украинка сопротивлялась, но мужчина нанес ей несколько колотых ножевых ран.
Также мы сообщали о том, что в Петербурге 19-летний рецидивист убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал.
Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку.
Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчинав состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.
Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.
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