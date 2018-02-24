Жестокое убийство молодой украинки в Египте: подозреваемого задержали

Сегодня, 14:28

Мужчина нанес девушке несколько колотых ран

Фото: kapital.kz
Фото: kapital.kz

В Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой гражданки Украины, которое произошло 21 февраля в городе Хургада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Vetogate.

Отмечено, что подозреваемому мужчине 30 лет.

Также стали известны другие подробности этого инцидента: подозреваемый не был знаком с девушкой и забрался в ее квартиру, чтобы обокрасть.

Отмечено, что украинка сопротивлялась, но мужчина нанес ей несколько колотых ножевых ран.

Также мы сообщали о том, что в Петербурге 19-летний рецидивист убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку. 

Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчинав состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.

Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.
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