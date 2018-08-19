В Харьковской области задержали мошенницу при попытке въезда из РФ

Сегодня, 15:25

Женщина ехала из России пассажиром автомобиля Renault

Фото: архив
Фото: архив

На российско-украинской границе в пункте пропуска Гоптовка пограничники Харьковского отряда задержали гражданку Украины 1989 г.р., которая ранее разыскивалась за мошенничество. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Во время проверки документов женщины, пограничники установили, что она разыскивается по признакам совершения уголовного преступления, а именно за мошенничество. Пограничники сразу задержали гражданку и проинформировали представителей Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, женщина ехала из РФ пассажиром автомобиля Renault.

Напомним, на линии разграничения сторон на Донбассе нашли брошенный автомобиль с контрабандой. Двое мужчин бросили "Москвич" и убежали.

Ранее молдаванин пытался вывезти из Украины в Россию коллекцию старинных монет, которые были изготовлены в XVIII-XIX веках.

Недавно украинец заявил об избиении российскими пограничниками. По его словам он предоставил для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу.

Молдаванин пытался вывезти из Украины в Россию коллекцию старинных монет
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