В Ивано-Франковской области задержали криминального авторитета: требовал 70 тысяч долларов

В случае отказа злоумышленник угрожал насилием и физической расправой

/ Фото: СБУ

СБУ в Ивано-Франковской области разоблачила криминального авторитета на вымогательстве с предпринимателя 70 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег с представителей коммерческих структур. Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей", – указали в СБУ.

Как рассказывают в ведомстве, в случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

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"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя 70 тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере 10 тысяч долларов США", – добавили в спецслужбе.

Мужчине уже объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов. В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Кроме этого, в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

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