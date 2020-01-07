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В Киеве мужчина напал на девушку с ножом и пытался ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)

7 января, 21:16

По предварительной информации, мужчина нанес девушке 17 колотых ран

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

7 января 2020 года около 00:20 на проспекте Валерия Лобановского, 115, неизвестный мужчина совершил нападение на девушку и нанес ей 17 колотых ран, одна из которых – повредила легкие.

Об этом информирует Киев.Оперативный в сообщении в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, мужчина напал на девушку с ножом и пытался ее изнасиловать.

Приметы разыскиваемого: около 33-37 лет, около 170 см роста, худощавого телосложения, среднего размера губы и глаза, маленькое лицо.

Был одет: черная и прямая куртка до середины бедра, с капюшоном.

"В случае если вы имеете информацию о лицо, совершившее это преступление, пожалуйста, немедленно позвоните в полицию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее, в связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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Киев нож изнасилование девушка фоторобот легкое подозреваемый

Источник: Сегодня

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