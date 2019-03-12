В Крыму расследуют плевок в депутата Госдумы России
Инвалид хотел отомстить за смерть супруги
Следователь управления Следкома России по Джанкою Ильшат Халиков проводит досследственную проверку по факту плевка жителя Джанкоя Игоря Никитенко в депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета в ходе приема граждан последним.
Об этом сообщила подконтрольная России Джанкойская межрайонная прокуратура в ответе на запрос Никитенко.
27 февраля в Джанкое на приеме депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Михаила Шеремета произошла драка, в которой участвовали сам депутат и пришедший на прием житель города Никитенко. Последний утверждает, что плюнул в депутата, после чего его "били по лицу, в нос ударили, с носа кровь пошла, порвали одежду и на полу били по голове и почкам".
Как утверждает Никитенко, в 2016 году он обращался к Шеремету за помощью, чтобы помочь своей больной жене получить российское гражданство и должное лечение в Крыму. Однако обещанной помощи от Шеремета супруги так и не дождались, и жена Никитенко скончалась. Узнав, что депутат проводит личный прием жителей в Джанкое, крымчанин пришел в приемную "Единой России" и плюнул в парламентария в отместку за супругу.
По версии депутата Шеремета, Никитенко попытался ударить его и облил зеленкой.
Вместе с тем российский надзорный орган отказал Никитенко, который имеет 1 группу инвалидности по зрению, в удовлетворении заявления на "неправомерные действия" сотрудников МВД России в Крыму по факту изъятия у заявителя трости для передвижения.
В российской прокуратуре утверждают, что вернули Никитенко трость 6 марта.
1 марта в Симферополе атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов вышел на одиночный пикет в поддержку жителя Джанкоя Игоря Никитенко. Российская полиция задержала Акимова и вскоре отпустила.
С 2010 по 2014 год Шеремет работал в политической партии "Русское единство", возглавлял Симферопольскую городскую организацию партии. В ходе аннексии Крыма Шеремет являлся "командующим народного ополчения". С 2014 по 2016 год работал в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма.
18 сентября 2016 года в России и аннексированном Крыму прошли выборы в Государственную думу. Так, по партийным спискам в Думу попали подконтрольные Кремлю вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Как сообщалось, группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны.
Также в Симферополе на одном из мостов появился баннер с призывом к оккупантам убираться из Крыма.
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