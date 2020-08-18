В Мариуполе женщина продала ребенка, чтобы купить квартиру

В Мариуполе полиция задержала безработную женщину, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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В прокуратуре уточняют, что жительница Мариуполя была задержана прямо во время получения денег от "покупателя" по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего).

Отмечается, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять новорожденного ребенка, и течение двух месяцев подыскивала потенциальных клиентов для продажи тогда еще не рожденного мальчика.

Задержанная сообщила, что планировала за 400 тыс. грн вырученных от продажи родившегося 12 августа сына, купить себе квартиру и машину.

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Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

В отношении матери решают вопросы сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве женщина бросила под магазином маленьких внучек. Ее разыскали правоохранители и она написали отказ от детей. Бабушка рассказала, что ее дочь оставила у нее детей и около двух месяцев не появлялась дома, не интересуясь малышками.

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