В Польше задержали украинского хакера: подозревают в краже сотен миллионов
Задержанный ожидает решения о выдаче в США, где ему грозит 30-летний срок
В Польше сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США арестовали 44-летнего украинца, подозреваемого в хакерских атаках.
Хакера ожидает экстрадиция в США, где ему грозит 30-летний тюремный срок, сообщает RMF24.
Украинец находился в розыске Интерпола, на его арест был выдан международный ордер.
"Мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, распространяющей вредоносные программы, а также осуществляющей хакерские атаки. Программное обеспечение отслеживало и фильтровало данные с кредитных карт", – говорится в сообщении.
По данным Центрального следственного бюро Польши, "потери, вызванные преступной деятельностью, оцениваются в несколько сотен миллионов долларов".
Поляки отметили, что им поступила информация о возможном нахождении хакера в южной части страны и в итоге его задержали в городе Бельско-Бяла.
Напомним, недавно Палата представителей американского Конгреса проголосовала за укрепление сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.
Между тем, по украинскому законодательству, за кражу информации в сети может грозить штраф от 85 до 340 грн с конфискацией средств, которые использовались для незаконного доступа.
В отношении информации с ограниченным доступом (например, коммерческая тайна) максимальная сумма штрафа достигает 1700 грн.
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