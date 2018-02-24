В Польше задержали украинского хакера: подозревают в краже сотен миллионов

Задержанный ожидает решения о выдаче в США, где ему грозит 30-летний срок

В Польше сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США арестовали 44-летнего украинца, подозреваемого в хакерских атаках.

Хакера ожидает экстрадиция в США, где ему грозит 30-летний тюремный срок, сообщает RMF24.

Украинец находился в розыске Интерпола, на его арест был выдан международный ордер.

"Мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, распространяющей вредоносные программы, а также осуществляющей хакерские атаки. Программное обеспечение отслеживало и фильтровало данные с кредитных карт", – говорится в сообщении.

По данным Центрального следственного бюро Польши, "потери, вызванные преступной деятельностью, оцениваются в несколько сотен миллионов долларов".

Поляки отметили, что им поступила информация о возможном нахождении хакера в южной части страны и в итоге его задержали в городе Бельско-Бяла.

Напомним, недавно Палата представителей американского Конгреса проголосовала за укрепление сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.

Между тем, по украинскому законодательству, за кражу информации в сети может грозить штраф от 85 до 340 грн с конфискацией средств, которые использовались для незаконного доступа.

В отношении информации с ограниченным доступом (например, коммерческая тайна) максимальная сумма штрафа достигает 1700 грн.