Волонтер: На военном полигоне "Широкий Лан" произошел пожар, есть жертвы

Сегодня, 08:35

Информация о ЧП на полигоне "Широкий лан" официально пока что не подтверждена

Палатки на полигоне &quot;Широкий лан&quot;. Фото: facebook / 6-та окрема мотопіхотна бригада
Палатки на полигоне "Широкий лан". Фото: facebook / 6-та окрема мотопіхотна бригада

В результате пожара на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области погиб военный, есть раненые с ожогами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, возгорание произошло ранним утром в одной из жилых палаток.

"Сегодня в 4 утра на многострадальном военном полигоне "Широкий лан" произошел пожар. Загорелась одна из жилых военных палаток. В результате пожара один из военнослужащих погиб и еще 7 человек получили ожоги разной степени тяжести", – сообщил Мысягин.

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Официального подтверждения информации, предоставленной Мысягиным, от руководства ВСУ не поступало.

Если данные подтвердятся, это происшествие станет далеко не первой трагедией на полигоне "Широкий лан". Например, лето 2016 года на полигоне во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего сразу погиб один военнослужащий, еще десять были ранены. Позже скончался еще один из раненных.

Уже в 2017 году на полигоне "Широкий лан" во время учений погиб десантник. Мужчина служил 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ Вооруженных сил Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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