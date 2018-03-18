Жестокое убийство многодетной матери в Фастове: четырех подозреваемых задержали

Сегодня, 19:40

Заказчица убийства длительное время пыталась отобрать у женщины бизнес

Фото: kapital.kz
Фото: kapital.kz

Четырех подозреваемых в убийстве многодетной матери в Фастове взяли под стражу без альтернативы внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Судом избрана меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога четырем, которые подозреваются в умышленном убийстве 42-летней женщины, совершенном по заказу", – говорится в сообщении.

В частности, задержали исполнителя, двух организаторов и пособника, который является сыном исполнителя.

"В ходе досудебного расследования установлено, что заказчица убийства длительное время пыталась отобрать у потерпевшей бизнес, который остался после смерти ее мужа. В дальнейшем, злоумышленница решила убить потерпевшую, заплатив за это деньги в сумме 12 000 долларов США. Киллер, который должен это сделать, забрал средства и исчез, а потом заказчица потребовала у мужчины, который подыскивал киллера, убить многодетную мать", – добавили в прокуратуре.

Преступникам сообщено о подозрении. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Фастове полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери, а заказчиков и исполнителей преступления задержали – им уже вручены подозрения.

Как сообщала "Сегодня", женщине, частному предпринимателю нанесли 24 ножевых ранения, когда она шла забирать ребенка из садика. Она скончалась в больнице, куда смогла дойти сама. Сиротами остались трое детей.
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