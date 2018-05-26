Жуткое убийство в Днепре: сторожа парка забили до смерти за замечание

Сегодня, 18:27

Пьяные преступники вырывали розы из клумбы парка

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

В Днепре двое мужчин до смерти забили сторожа парка за сделанное им замечание о краже роз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Сегодня в 14:00 в парке имени Глобы двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения залезли на клумбу и начали вырывать розы и забор. Увидев это, сторож парка попросил этих "людей" прекратить это делать. После чего был забит насмерть двумя этими же персонажами. Оба задержаны полицией через 5 минут. Убитый сторож Гурба Александр Станиславович 1951 года рождения", – говорится в сообщении. 

Также в полиции сообщили, что на данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, сотрудники полиции задержали уроженца Донецкой области, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений одесситу, которые привели к его смерти.

Кроме того, мы писали о том, как 18-летний парень избил до смерти бездомного и положил труп под поезд в Каменском. А во Львове мужчина до смерти забил свою пожилую мать, вымогая деньги.
убийство, днепр, парк, розы, сторож

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое убийство в Днепре: сторожа парка забили до смерти за замечание". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: facebook.com/sternenko

Стерненко рассказал, откуда у него взялся нож: видео

Сегодня, 07:09

Также экс-глава одесского "Правого сектора" рассказал подробности нападения

Одесса

Резонансное убийство молодого чиновника Минобороны под Одессой: все подробности

Вчера, 20:00

Мужчина поплатился жизнью за мобильный телефон и банковскую карточку
Загрузка...

Одесса

У убитого экс-лидером "Правого Сектора" Сергеем Стерненко десантника остались трое детей

Вчера, 18:56

Второй фигурант дела, который получил ранения, доставлен в Шевченковское РОВД

Другие регионы

Скриншот

Убийство депутата в Черкассах: полиция рассказала о личности нападавшего

Вчера, 17:23

Как выяснилось, убийца был много лет знаком со своей жертвой
Загрузка...