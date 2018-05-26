Жуткое убийство в Днепре: сторожа парка забили до смерти за замечание

В Днепре двое мужчин до смерти забили сторожа парка за сделанное им замечание о краже роз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Сегодня в 14:00 в парке имени Глобы двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения залезли на клумбу и начали вырывать розы и забор. Увидев это, сторож парка попросил этих "людей" прекратить это делать. После чего был забит насмерть двумя этими же персонажами. Оба задержаны полицией через 5 минут. Убитый сторож Гурба Александр Станиславович 1951 года рождения", – говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что на данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, сотрудники полиции задержали уроженца Донецкой области, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений одесситу, которые привели к его смерти.

Кроме того, мы писали о том, как 18-летний парень избил до смерти бездомного и положил труп под поезд в Каменском. А во Львове мужчина до смерти забил свою пожилую мать, вымогая деньги.