22 грудня - день енергетика. Професійне свято тих, хто створює для нас світло і затишок 24/7. Коли ми працюємо, відпочиваємо, їдемо в транспорті, спимо, - хтось забезпечує наші будинки і міста електрикою. Тому енергетики на службі завжди - навіть в своє свято або Новий рік. Вони відповідальні за енергетичну безпеку країни. Сьогодні ми хочемо показати вам цих людей і найдорожче, що у них є, що гріє їх серця, коли вони працюють.