Кирило та тато
Руслан Ключніков

старший майстер з ремонту обладнання пилоприготування, Інтеренергосервіс на Придніпровській ТЕС

Детальніше

Марк та тато
Павло Лихман

заступник начальника цеху з ремонту котлотурбінного цеху ДТЕК Курахівська ТЕС

Детальніше

Артемій та тато
Дмитро Савостьянов

начальник зміни електричного цеху ДТЕК Луганська ТЕС

Детальніше

Анна, Матвій та тато
Андрій Манько

провідний інженер ДТЕК Добротвірська ТЕС

Детальніше

Юрій та тато
Володимир Кравець

електрогазозварник Галременерго Добротвірська дільниця

Детальніше

Аліна та тато
Дмитро Суровий

машиніст котлів котлотурбінного цеху ДТЕК Миронівська ТЕЦ

Детальніше

Аліна та тато
Костянтин Глушенок

майстер з ремонту устаткування Криворізької ТЕС, ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС

Детальніше

День енергетика:

діти привітали своїх супертатусів
22 грудня - день енергетика. Професійне свято тих, хто створює для нас світло і затишок 24/7. Коли ми працюємо, відпочиваємо, їдемо в транспорті, спимо, - хтось забезпечує наші будинки і міста електрикою. Тому енергетики на службі завжди - навіть в своє свято або Новий рік. Вони відповідальні за енергетичну безпеку країни. Сьогодні ми хочемо показати вам цих людей і найдорожче, що у них є, що гріє їх серця, коли вони працюють.

Супертатусь на роботі очима дитини

- Що робить тато на своїй роботі?
- Тато — майстер зварки, він знає як єднати залізо.
- Що для нього саме цікаве на роботі?
- Заробляти гроші та купувати мені іграшки.
- Чому твій тато супертато?
- Тому що тато вміє все-все, що роблять супермени.
- Чим найбільше любиш займатись з своїм татом?
- Ганяти на велосипедах, тато – на великому, я — на маленькому.