Кирило та тато
Руслан Ключніков
старший майстер з ремонту обладнання пилоприготування, Інтеренергосервіс на Придніпровській ТЕС
Марк та тато
Павло Лихман
заступник начальника цеху з ремонту котлотурбінного цеху ДТЕК Курахівська ТЕС
Артемій та тато
Дмитро Савостьянов
начальник зміни електричного цеху ДТЕК Луганська ТЕС
Анна, Матвій та тато
Андрій Манько
провідний інженер ДТЕК Добротвірська ТЕС
Юрій та тато
Володимир Кравець
електрогазозварник Галременерго Добротвірська дільниця
Аліна та тато
Дмитро Суровий
машиніст котлів котлотурбінного цеху ДТЕК Миронівська ТЕЦ
Аліна та тато
Костянтин Глушенок
майстер з ремонту устаткування Криворізької ТЕС, ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС