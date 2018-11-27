"Евробляхи" блокируют границу: к чему приведут протесты сторонников дешевых авто

"Евробляхи" заблокировали границу. Пока в одной части страны вводят военное положение, в другой активисты жгут шины. "Евробляхеры" протестуют против новых правил растаможки авто. С 25 ноября машины на еврономерах перекрыли пункты пропуска в Польшу, Венгрию, Словакию. В очередях стоят сотни машин, автобусов и фур.

Кто и зачем блокирует границу

"Я вас всех порежу" – крикнул дальнобойщик из кабины митингующим и попытался прорваться через толпу "евробляхеров", что крайне возмутило забастовщиков. В фуру полетело все, что было под руками, включая горящие шины. Под раздачу попали и полицейские, которые попытались уладить конфликт. Пока полиция утихомиривала "евробляхеров", дальнобойщик и еще пять грузовиков сумели прорваться через блокаду.

Это один из инцидентов на пропускном пункте "Ягодын". Всего на западных границах Украины собственники авто на "еврономерах" заблокировали семь пунктов пропуска. Основное их требование – отмена новых законов растаможки автомобилей на иностранных номерах.

Дело в том, что так называемые "пересичники" больше не могут свободно въезжать в Украину. До 25 ноября украинцы могли законно на 5-10 дней въезжать в страну на авто с еврономерами и не растаможивать его. Этим пользовались жители приграничных областей: покупали машину в соседней стране и каждые выходные пересекали границу, поэтому их и называют пересичниками. Теперь им надо либо растаможить авто, либо заплатить залог. Именно эта норма – основная претензия активистов: залог равен сумме растаможки и он возвращается по выезду из страны.

25 ноября новый закон вступил в силу: на таможне начали требовать заплатить залог либо налоги. В первый день в Украину не пустили 242 машины, которые хотели заехать из Польши. Всем им пришлось возвращаться назад. К утру транзитники начали блокировать контрольные пункты, которые и без того перегружены.

В организации "Европа без границ" уже заявили, что активисты нарушают права украинцев и иностранцев, которые пересекают границу.

В организации "АвтоЕвроСила", объединяющей владельцев "евроблях", заявили, что не причастны к протестам. При этом на днях участники организации ограничивали движения на дорогах по всей стране с требованием отменить новопринятые законы.

"Ситуация на западных границах – результат принятия закона 8487 без правок "АвтоЕвроСилы". Хочу сразу сказать, что наша организация не причастна к митингам на границе. Наши акции на прошлой неделе были демонстрацией последствий, которые могут происходить в стране, если не прислушаться к нашим предложениям. Мы не хотели создать людям неудобства. Именно поэтому мы предупреждали про все места протеста и не перекрывали движение, а только ограничивали его", – пояснил руководитель "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич.

По словам Ярошевича, ситуация на границе – результат принятия законов без правок активистов.

Что ждет протесты

"Мы понимаем, что акции ничего не дадут, потому что решение принято", – добавил Олег Ярошевич. Теперь в "АвтоЕвроСиле" готовятся к выборам – хотят, чтобы следующий президент отменил акциз.

То, что "АвтоЕвроСила" открестилась от протеста, может свидетельствовать лишь об одном – протест находится в стадии исчерпания, рассказала сайту "Сегодня" член правления международной организации "Институт национальной политики" Марина Багрова. Ведь от хорошо организованных протестов вряд ли откажется любая политическая сила. Поэтому протест угаснет сам по себе.

А вот самим забастовщикам на границе грозит минимум штраф в 3500 грн. Полиция уже начала уголовные производства за блокировку движения и нарушение общественного порядка.

"За действия по блокированию пунктов пропуска через государственную границу может быть уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст.279 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или исправительные работы, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. За что же могут привлечь к ответственности? Это препятствие нормальной работе транспорта, действия, влияющие на здоровье, жизнь людей, собственность, охраняемые законом интересы транспортных предприятий в сфере перевозок, путей сообщения на автомобильном транспорте – это автомобильные дороги, улицы. То есть, в принципе, действия митингующих вполне подпадают под эти характеристики, и они могут быть привлечены к ответственности", – говорит юрист "Прима Лидер Груп" Руслан Подгорный.

Сама блокировка границы может принести немало проблем. Во-первых, люди в очередях теряют время, у кого-то в фурах портится товар, а кто-то не успевает на самолет. Убытки за два дня протестов оценить сложно. Однако на пунктах пропуска полиция подходит к каждому пострадавшему из-за "евробляхеров" и предлагает написать заявление.

"Сейчас поступок активистов выглядит как провокация против государства и его граждан. Чтобы понять, насколько это не банальные слова, следует понимать, что страна закупает лекарства, в том числе для военных, задержка их поступления в больницу – это вероятная смерть или обострение состояния, это задержка поступления комплектующих, сырья, это срывы выполнения коммерческих договоров, по которым украинский бизнес будет нести потери, что в свою очередь обернется недопоступлением в бюджеты страны. Таких взаимозависимостей очень много. Поэтому государство должно защищать себя и свои налогоплательщиков. За блокирование границы следует жестко привлечь к ответственности. Иначе это слабость и бездействие власти, которое расшатывает ситуацию в стране и поощряет врагов к действиям", – отмечает Виталий Загайный, глава правления Центра Общественных Инициатив "Цегрин".

Отметим, 26 ноября Верховная Рада дала добро на введение с 28 ноября военного положения в десяти областях Украины. Среди прочего, военное положение предполагает и возможный запрет массовых акций, к которым относятся и акции протеста евробляхеров. Еще совсем недавно, например, под Харьковом владельцы еврономеров перекрывали трассы в нескольких направлениях и жгли шины. Теперь же, когда Харьковская область входит в число тех, где объявлено военное положение, провести такую акцию, вероятно, уже не получится.