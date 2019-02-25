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Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Фото: Е. Перепелица, Сегодня
Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d52/a3a/5c6d52a3a1d8b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d52/a3a/5c6d52a3a1d8b.png Авто Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В "Укравтодоре" назвали на­­правления, которые могут стать первыми платными дорогами в стране. "Сегодня" выяснила, о каких маршрутах идет речь и сколько может стоить проезд.

Дороги

Глава "Укрдоринвеста" Елена Криворучко на днях рассказала, что "Укр­­автодор", вместе со Всемирным банком, проанализировал 10 дорог, которые можно усовершенствовать или перестроить. Из них выделили три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными или, проще говоря, платными дорогами Украины. Среди них, например, направление Киев — Белая Церковь. По словам Криворучко, чтобы построить по этому маршруту новую дорогу, нужны $535 млн и три года. При этом, введя плату за проезд, инвестор сможет возвращать чуть более 5% (почти $27 млн) в год. Второй вариант, по словам чиновницы: 60 км на участке Львов — Краковец. На постройку новой дороги здесь понадобятся $290 млн и два года, а зарабатывать инвесторы смогут по $4 млн в год. Наконец, в направлении Львов — Тернополь можно расширить дорогу с двух полос до четырех. На это понадобятся $293 млн и, по оценкам экспертов, около трех лет. Зарабатывать подрядчики на этой дороге смогут по $35 млн в год. Однако, по словам Криворучко, сложности заключаются не только в том, чтобы найти инвесторов для этих проектов, но и в том, чтобы побороть нежелание простых украинцев пользоваться платными дорогами. Особенно с учетом того, что при появлении платных магистралей всегда должны быть бесплатные альтернативы.

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За 4 литра бензина

Но, по словам транспортного эксперта Александра Кавы, проблема заключается не в том, чтобы привлечь украинцев к использованию платных дорог.

"У нас проблема сейчас в другом — нам нужно заинтересовать инвесторов приходить и вкладывать деньги в такие проекты. А потом уже инвестор сам найдет возможность убедить граждан пользоваться этой дорогой", — объясняет он.

Эксперт не исключает, что подрядчики, дабы привлечь автомобилистов, будут предлагать различные тарифные планы — например, существенные скидки для тех, кто пользуется дорогой часто. При этом, по мнению Кавы, проезд по дороге Киев — Белая Церковь (расстояние составит примерно 60 км) может стоить примерно как 2—3, а максимум 4 литра бензина. То есть проезд по этой дороге будет колебаться от 60 до 120 грн. Правда, рассказал эксперт и о проблемах, которые существуют сегодня.

"Например, дорога от Львова до польской границы (Львов — Краковец. — Авт.). Там сейчас камень преткновения — контрольно-пропускной пункт. Нужно решать вопрос с таможней, а также Польшей по поводу создания максимально быстрой процедуры контроля. Ведь если человек заплатит за дорогу, проедет по ней, сэкономит полчаса своего времени, а потом 6 часов будет стоять на границе — это никого не будет стимулировать этой дорогой пользоваться", — резюмирует специалист.

Недавно журналисты "Сегодня" разбирались, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных"

Напомним, ранее стало известно, что в Украине готовятся начать строительство автодорог с использованием золошлаков. При строительстве или ремонте дорог такие отходы могут заменить песок и щебень.

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Тег дороги, Укравтодор, платные дороги

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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