600 авто под арестом: чем живет самый большой в Украине автопарк арестованных машин

На складе СЕТАМа чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей

Сайт "Сегодня" побывал на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Ровно год назад мы показывали читателям арестованные авто беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В течении года, ожидая продажи на онлайн-аукционе, автомобили стояли на площадке сервиса электронных торгов арестованным имуществом в Киеве, среди 600 других автомобилей, ожидающих продажи.

Мы решили съездить на базу спустя год, чтобы посмотреть на самый большой в стране автопарк арестованных машин и найти там действительно уникальные экземпляры.

Долгий путь за Выдубичи

Склад арестованного имущества находится за объездной трассой в нескольких километрах от станции метро "Выдубичи". Найти место достаточно сложно. По соседству расположились огромные склады таможни, а точные адреса, тонкие различия между "65" и "65а" знают разве что местные сторожа.

Сама база представляет собой огромную огороженную автостоянку с закрытым складом на территории. Внутри склада – стиральные машины, микроволновки, бесконечные картонные коробки с искусственными цветами и одеждой. Но есть тут и особенный автомобиль, который нельзя держать под открытым небом.

Мы обязательно подробнее расскажем об этом короле парковки. Но начнем со стоянки.

Аукцион – дело тонкое

На автостоянку нас ведет заведующий территорией по имени Сергей. Он работает на складе 2 года, и именно он станет нашим экскурсоводом. Сергей настоятельно просит не фотографировать его, не снимать на видео, и не воспринимать его слова, как официальную позицию предприятия, протокольно ссылаясь на то, что нам дадут официальные комментарии.

Мы проходим стройными рядами машин, которые застыли во времени. Некоторые авто привезли сюда на днях, другие стоят по году, некоторые машины появились еще до 2014-го, и до сих пор не проданы.

Аукцион – дело тонкое. Не всегда покупатель соглашается на стартовую цену, соответственно, в отсутствие ставок машина ждет своего часа. В СЕТАМе нам объяснили, почему на базе есть "коренные обитатели".

"Некоторые автомобили действительно находятся на площадке уже достаточно давно. Это автомобили конфискованные по решению суда в пользу государства за нарушение их владельцами таможенных правил. С реализацией данных авто есть определенная проблема – обычно на такие автомобили таможенными органами в соответствии с Налоговым кодексом Украины начисляется сумма таможенных платежей, которая превышает рыночную стоимость такого автомобиля. Таким образом, на торгах такие авто дороже аналогичных на рынке. Согласно законодательству, решение по такому имуществу принимает комиссия в составе представителей соответствующего органа ГИС, таможни и органа местного самоуправления – предложить на безоплатное получение органам/лицам, имеющим на это право. В случае отсутствия интереса на безоплатное получение такого имущества, комиссия должна принять решение о его утилизации. До принятия решения комиссией мы такое имущество сохраняем бесплатно для таможни и исполнительной службы", – рассказывает глава ГП СЕТАМ Виктор Вишнев.

В некоторых случаях СЕТАМ может передать автомобили по процедуре "безоплатной передачи", например, военным или многодетным семьям. Но такая опция распространяется далеко не на все машины.

"Безоплатная передача распространяется на конфискованное в доход государства имущество, которое не было реализовано после трех этапов торгов. Арестованное имущество от Агентства по розыску и менеджменту активов не подлежит безоплатной передаче", – объясняет глава СЕТАМа.

Машины, которые замерли в ожидании

Транспорт здесь застыл во времени. Через стекла можно разглядеть невольно оставленные перед опечаткой вещи, детские игрушки, одежду.

Процедура ареста не дает возможности владельцу выбрать, что пойдет под арест, а что нет. Соответственно, транспорт опечатывается в состоянии "как есть". И в таком состоянии продается с молотка.

Поэтому тут как повезет: одному покупателю после приобретения арестованной машины придется чистить коврики от картофельных чипсов четырехлетней давности, а другому достанется настоящий клад. Как, например, эта пачка сигарет и лопата в салоне "Богдана". Купил маршрутку, и проблемы с огородом решил. Два в одном.

Некоторые "ожидают" чересчур долго. Как, например, эта старенькая "Волга". Краска на кузове покрылась черными пятнами, на швах – густая щетина из сочного мха.

Наш "экскурсовод" Сергей улыбается, в ответ на вопрос "продадут ли авто". Наверное, если мы сами не купим, то нет. Но у "Волги" еще полбеды. Ей хотя бы повезло с украинскими номерами. На складе много машин, которые украинцы привыкли ласково называть "евробляхами". Они плохо продаются, ведь в оценку автомобиля вкладывают и его растаможку. Потенциальные покупатели не обращают внимание на такие автомобили, ведь их цена (из-за таможенных сборов) намного выше, чем среднерыночная цена такой же модели с украинскими номерами.

В поисках сокровищ

На складе всегда находится порядка 600 машин. Новые приезжают, старые отправляются через аукционы к новым владельцам; постоянная ротация и обновление позволяют отыскать здесь удивительные экземпляры, как, например, этот Ferrari GT456 1998 года выпуска.

Этот автомобиль оснащен 12-цилиндровым двигателем объемом 5,5 литра, и разгоняет скорость под 300 километров в час. Увы, но такая быстрая машина уже давно прикована к парковке Всему виной – проблемы с алиментами у ее, теперь уже бывшего, владельца.

А машин, которые связывали с Александром Клименко (и которые мы фотографировали год назад), уже не найти,.большая часть элитных машин успешно ушла с молотка, а BMW Alpina – нет. Но там, где она стояла, теперь голый асфальт. Как нам рассказали в СЕТАМе, согласно запросу от Агентства по розыску и менеджменту активов, она была им возвращена. Дальше Агентство передало ее по процедуре компании управителю.

Мы покидаем стоянку и идем на склад. Массивная связка ключей в руках кладовщика звенит при повороте замочного механизма. Торжественный момент: мы оказываемся в сокровищнице, куда стекается арестованное имущество. Высокие стеллажи под потолок, проходы заставлены старыми системными блоками, микроволновками, стиральными машинами и холодильниками.

Во главе склада – король всего этого имущества, Morgan Aero 8. Этот серебристый суперкар скромно выглядывает из-за высоких коробок, которые будто бы неспроста нагромождены вокруг.

Конечно, держать такой автомобиль на улице было бы непростительно как по отношению к труду специалистов (как заявляется, в Morgan Aero 8 применяется ручная сборка), так и по отношению к самому автомобилю – он собран из натурального ясеня, покрытого листовым алюминием. За счет этого родстер с 8-цилиндровым двигателем весит чуть больше тонны.

"Это дорогостоящий автомобиль который требует специфических условий хранения. Поэтому мы приняли решение для большей сохранности поставить его к нам на склад с арестованным имуществом. Учитывая габариты, он там не много места занимает", – рассказывает Виктор Вишнев.

Morgan Aero 8, к сожалению, продается без ключей. Они остались у предыдущего владельца. Поэтому мы просто посидели в салоне, не особо рассчитывая на тест-драйв даже по территории склада.

Как оказалось, двухместная кабина невероятно просторна внутри даже для особенно плечистых гонщиков, на спидометре максимальное значение – 300 километров в час.

В багажнике можно уместить целый мешок картошки, но эти перспективы не особенно привлекают покупателя, так что исходя из наблюдаемого, Morgan имеет все шансы стать коренным жителем этого склада

"Продается имущество или нет, зависит от того, есть ли спрос на такое имущество. Морган - эксклюзивный и дорогой автомобиль, не масспродукт. На такой товар сложно найти покупателя. Три раза торги не состоялись, и взыскатель имеет право или забрать указанный автомобиль в счет долга, или инициировать его повторный арест и повторные торги. Безоплатная передача этого автомобиля невозможна", – объясняет Виктор Вишнев..

Обратно снова идем через стоянку. Теперь, когда опять слышен шум кольцевой дороги, эти застывшие на месте средства передвижения выглядят особенно грустно. В происходящем нет их вины. Просто у их владельцев однажды что-то пошло не так. Как правило, причина ареста – долги.

"Часто арестовывают за долги по банковским кредитам, алиментам и хозяйственным спорам между физическими и юридическими лицами. Транспортные средства – это наша наиболее популярная категория на сайте", – говорит Виктор Вишнев.

Согласно информации, которую нам передал СЕТАМ, за время работы сервиса были проданы 12 459 транспортных средств на сумму 1 027 145 852 грн. Эта сумма включает в себя и добровольную реализацию, т.к. сервис позволяет использовать аукцион для частных продаж, не связанных с арестом.