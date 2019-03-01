Tesla полностью переходит на продажи онлайн
Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней
Американская компания Tesla перешла полностью на продажи в режиме онлайн с целью раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до 35 тысяч долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Tesla.
Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.
"Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн", — подчеркнула компания, обещав, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки займет теперь около одной минуты. Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.
Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.
Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
Напомним, ранее стало известно, что Cadillac также выпустит конкурента Tesla. Первая из десяти "зеленых" моделей Cadillac ожидается в 2021 году. По данным СМИ, в основу модели ляжет архитектура BEV нового поколения, специально разработанная для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.
Тем временем, в Украине по-прежнему растет спрос на электромобили. Впрочем, основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составяляют подержанные электрокары, ввезенные из-за границы. Однако такая тенденция не мешает не только физическим, но и предприятиям страны "пересаживаться" на "заряженный" транспорт:
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