Акции General Motors резко упали после угрозы Трампа лишить автогигант субсидий

Вчера, 22:41

Трамп посетовал на то, что не рассчитывал на такую "благодарность" автогиганта за помощь федерального правительства, оказанную предприятию в преодолении кризиса 2008 года

Фото: AFP
Фото: AFP

Котировки акций General Motors резко снизились после негативной реакции президента Дональда Трампа на планы крупнейшего автомобилестроительного концерна США свернуть выпуск ряда марок и осуществить массовые увольнения сотрудников в Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют показатели торгов во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже, – передает ТАСС.

Так, с начала торговой сессии котировки ценных бумаг GM пошли вниз. В настоящий момент стоимость акции автогиганта сократилась на 1,18 доллара (3,13%) до 36,47 доллара, и тенденция падения сохраняется.

Президент США ранее во вторник в своем "Твиттере" выразил разочарование решением генерального директора GM Мэри Барра закрыть заводы в штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, но не в Мексике или Китае. Трамп посетовал на то, что не рассчитывал на такую "благодарность" автогиганта за помощь федерального правительства, оказанную предприятию в преодолении кризиса 2008 года. Глава государства пригрозил изучить вопрос о прекращении любого субсидирования General Motors, включая на разработку электромобилей.

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Концерн General Motors в понедельник объявил, что поставил перед собой задачу к концу 2020 года увеличить приток свободных средств на 6 млрд долларов за счет сокращения расходов, увольнений и прекращения выпуска нерентабельных марок автомобилей. Этот план призван ускорить трансформацию автогиганта в предприятие, главными отличительными чертами которого должны стать нулевые показатели аварий, выхлопов и загрязнения окружающей среды.

Напомним, ранее на сборочном заводе General Motors в американском городе Детройте произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
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