Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat
Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы
Руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi ведет обсуждение предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетных началах. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Отмечается, что тема слияния поднималась и была одной из ключевых на прошедшем сегодня, 29 мая, в Токио собрании руководства альянса Nissan – Renault – Mitsubishi.
Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира.
Эксперты также отмечают, что слияние двух автопроизводителей не угрожает потерей рабочих мест. Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы. В то же время благодаря слиянию там надеются ежегодно экономить около 5 млрд евро.
Напомним, ранее стало известно, что автогиганты Volkswagen и Ford объединятся в альянс. Причиной такого решения стали серьезные изменения на глобальном рынке автомобилей.
Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.
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