Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat

29 мая, 12:12

Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы

Фото: Pixabay

Руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi ведет обсуждение предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетных началах. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что тема слияния поднималась и была одной из ключевых на прошедшем сегодня, 29 мая, в Токио собрании руководства альянса Nissan – Renault – Mitsubishi.

Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира.

Эксперты также отмечают, что слияние двух автопроизводителей не угрожает потерей рабочих мест. Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы. В то же время благодаря слиянию там надеются ежегодно экономить около 5 млрд евро.

Напомним, ранее стало известно, что автогиганты Volkswagen и Ford объединятся в альянс. Причиной такого решения стали серьезные изменения на глобальном рынке автомобилей.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.


(c) 2019 Thomson Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег слияние, заводы, альянс, Renault, Mitsubishi, Fiat

Вы сейчас просматриваете новость " Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокаты Карлоса Гона рассчитывают на показания его жены

11 апреля, 13:12

Кэрол Гон спешно улетела из Японии после ареста супруга

Новый арест скандального экс-главы Nissan признали законным

5 апреля, 10:21

Защита Гона решила оспаривать решение суда по очередным обвинениям

Скандальный экс-глава Nissan заплатит 9 млн долларов за освобождение

5 марта, 10:34

Суд с третьей попытки разрешил Карлосу Гону выйти из-под стражи

Renault рассекретила внешность нового хэтчбека Clio

30 января, 07:18

В основе хэтчбека лежит "средняя" модульная платформа CMF-B, позволившая обеспечить больше места для пассажиров и увеличенное багажное отделение

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Что дала индексация пенсий жителям Донетчины

В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Неожиданно: "Джон Уик-3" побил рекорд фильма "Мстители: Финал"

Шовковский рассказал о своем отношении ко Второй мировой войне

Ярмоленко – о Степаненко, ЕВРО-2016, интересе ПСЖ и селфи с Месси

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Киевский мост — долгострой будет достроен — Кличко

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

10 удивительных правил французских мам

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь