Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat

Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы

Фото: Pixabay

Руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi ведет обсуждение предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетных началах. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что тема слияния поднималась и была одной из ключевых на прошедшем сегодня, 29 мая, в Токио собрании руководства альянса Nissan – Renault – Mitsubishi.

Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира.

Эксперты также отмечают, что слияние двух автопроизводителей не угрожает потерей рабочих мест. Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы. В то же время благодаря слиянию там надеются ежегодно экономить около 5 млрд евро.

Напомним, ранее стало известно, что автогиганты Volkswagen и Ford объединятся в альянс. Причиной такого решения стали серьезные изменения на глобальном рынке автомобилей.

Как известно, ранее арестованный экс-глава Nissan – Renault – Mitsubishi Карлос Гон заявил о заговоре против него.

(c) 2019 Thomson Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"