Американцы построили лимузин-самолет

Сегодня, 08:00

Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест


Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Фото: facebook.com/LimousineJet

Американская компания Jetsetter представила на выставке мобильной электроники KnowledgeFest лимузин, построенный на базе бизнес-джета. Машина под названием Lear Jet оснащена бензиновым двигателем V8 и допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Лимузин планируется использовать в рекламных целях.

Постройка лимузина-самолета началась в 2006 году и завершилась несколько дней назад. Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест.

Интерьер Lear Jet сделан как у большинства лимузинов, со светодиодной подсветкой потолка и пола. Подсвечиваются даже старые гондолы двигателей, который решено было оставить ради сохранения общей стилистики.

Ранее Ferrari показала первое фото нового суперкара. По слухам, спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.

Также мы писали, что немецкое ателье Prior Design представило комплект доработок суперкара Mercedes-AMG GT S. Модель получила аэродинамический обвес с элементами из углепластика, заниженную подвеску и новую выхлопную систему.

А Jeep создаст внедорожники будущего по детским эскизам.
самолет, дизайн, тюнинг, интерьер, лимузин

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