Американцы построили лимузин-самолет
Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Фото: facebook.com/LimousineJet
Американская компания Jetsetter представила на выставке мобильной электроники KnowledgeFest лимузин, построенный на базе бизнес-джета. Машина под названием Lear Jet оснащена бензиновым двигателем V8 и допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Лимузин планируется использовать в рекламных целях.
Постройка лимузина-самолета началась в 2006 году и завершилась несколько дней назад. Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест.
Интерьер Lear Jet сделан как у большинства лимузинов, со светодиодной подсветкой потолка и пола. Подсвечиваются даже старые гондолы двигателей, который решено было оставить ради сохранения общей стилистики.
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