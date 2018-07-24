Американцы усовершенствовали "Хаммер"

Вчера, 06:55

Для Hummer доступны различные опции, в том числе несколько вариантов подвески и спортивные тормозные механизмы Wilwood

Американская компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила Hummer H1 c двойной пневмосистемой. Внедорожник оснащен сделанной на заказ подвеской, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров, а также пневматическими креслами с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Цена машины составляет 290 тысяч долларов.

В основе внедорожника лежит рама с защитным порошковым напылением. Кузовные панели усилены при помощи кевлара. Для Hummer доступны различные опции, в том числе несколько вариантов подвески и спортивные тормозные механизмы Wilwood. Дорожный просвет машины составляет 457 миллиметра, глубина преодолеваемого брода — 106,68 сантиметра.

В движение "Хаммер" приводит модернизированный дизель Duramax, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента. За дополнительную плату покупателю внедорожника доступна двухуровневая программа чип-тюнинга. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Hummer с таким мотором разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 169 километров в час.

Летом прошлого года в Сети пытались продать Hummer H1, ранее принадлежавший спецназу американского Управления по борьбе с наркотиками. Автомобиль использовался на территории штата Невада и проехал 30 тысяч километров. Особенностью внедорожника был алюминиевый задний отсек с двойными стенками и массивной дверцей-подножкой с гидравлическим приводом.

Напомним, американцы построили военный внедорожник Tank с защитой от взрывов и двигателем V8.

Ранее мы писали, что в Украине создадут новую тактическую бронемашину.
дизель, внедорожник, Hummer, Хаммер

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