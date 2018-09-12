Американец собрал самую уникальную коллекцию гиперкаров в мире: видео

Агенту по недвижимости из США Мэнни Хошбину принадлежит самая необычная и уникальная коллекция гиперкаров в мире. В его гараже стоят одни из самых редких, а также выпущенных в единственном экземпляре моделей Pagani, Bugatti и McLaren. Именно Хошбину принадлежит восстановленный экземпляр Koenigsegg Agera RS Phoenix c деталями экстерьера из 24-каратного золота.

Недавно калифорнийский гараж Хошбина посетил YouTube-блогер Shmee150. После чего он выложил на своем канале 20-минутное видео с рассказом о каждой машине.

Помимо Agera RS Phoenix, в коллекцию Хошбина входят два Bugatti Veyron, в том числе Veyron Linea Viscera с полностью карбоновым кузовом, McLaren 650S Can-Am, McLaren-Mercedes SLR и Porsche Carrera GT.

Также Хошбин владеет Pagani Huayra Hermes Edition — единственной версией суперкара с интерьером, выполненным в фирменном оранжевом цвете Hermes. В будущем, отмечает Shmee150, коллекция может пополниться McLaren Speedtail, Mercedes-AMG Project One и Bugatti Chiron by Hermes.

Напомним, британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых Skoda. Свою коллекцию Торок называет "сиротским приютом для автомобилей Skoda".

Ранее мы писали, что австрийский трубочист Йозеф Юза собрал невероятную коллекцию из 114 автомобилей. В коллекции Юзы можно встретить как обычные серийные VW Golf, так и редкие экземпляры.

Также напомним, что коллекция запорожского музея ретро-техники признана самой ценной в Европе. Особенностью музея является то, что вся техника "на ходу" и несколько раз в год выезжает из музея на запорожские улицы.