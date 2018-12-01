Американский стартап Rivian раскрыл внешность электрического внедорожника

Сегодня, 08:06

На одном заряде автомобиль сможет преодолеть от 398 до 659 км


Фото: Rivian Automotive

Фото: Rivian Automotive

Фото: Rivian Automotive

Фото: Rivian Automotive

Фото: Rivian Automotive

Фото: Rivian Automotive

Американский стартап Rivian Automotive буквально через несколько дней после презентации своего первого электропикапа представил электрический внедорожник.

Внедорожник Rivian R1S построен на той же платформе, что и пикап R1T. Новинка Rivian будет иметь три версии с разными батареями — в 105 кВтч, 135 кВтч и 180 кВтч.

Базовая модель способна разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, а самая мощная — за 3,2. Максимальная скорость у всех версий одинаковая — 201 км/ч.

При этом на одном заряде автомобиль сможет преодолеть от 398 до 659 км, опять же таки, в зависимости от модификации.

Также электровнедорожник имеет третий ряд сидений, благодаря чему в автомобиле могут разместиться семь пассажиров. Задняя часть R1S оснащена подъемной дверью и задним откидным бортом.

Интерьер Rivian R1S идентичен пикаповскому. Но здесь применены более дорогие и качественные отделочные материалы.

Внутри автомобиль оснащен цифровой панелью с 12,3-дюймовым экраном, мультимедиа-системой с "планшетом" диагональю 15,6 дюймова и 6,8-дюймовым тачскрином для пассажиров сзади.

Стоимость новинки составит 72,5 тысяч долларов в базовой версии.

Стоит отметить, что R1S лишён сквозного грузового отсека Gear Tunnel, который есть в электропикапа R1T.

Напомним, Pininfarina опубликовала первые фото электрического гиперкара PF0 за два миллиона долларов. В разработку, проектирование и выпуск в производство электромобиля компания инвестировала 20 миллионов евро.

Тем вренемем, в Беларуси выпустили первый электромобиль и озвучили его цену. Модель создана на базе китайского автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей  перевалило за миллион.
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Источник:

Autogeek

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