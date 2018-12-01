Американский стартап Rivian раскрыл внешность электрического внедорожника

На одном заряде автомобиль сможет преодолеть от 398 до 659 км

Американский стартап Rivian Automotive буквально через несколько дней после презентации своего первого электропикапа представил электрический внедорожник.

Внедорожник Rivian R1S построен на той же платформе, что и пикап R1T. Новинка Rivian будет иметь три версии с разными батареями — в 105 кВтч, 135 кВтч и 180 кВтч.

Базовая модель способна разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, а самая мощная — за 3,2. Максимальная скорость у всех версий одинаковая — 201 км/ч.

При этом на одном заряде автомобиль сможет преодолеть от 398 до 659 км, опять же таки, в зависимости от модификации.

Также электровнедорожник имеет третий ряд сидений, благодаря чему в автомобиле могут разместиться семь пассажиров. Задняя часть R1S оснащена подъемной дверью и задним откидным бортом.

Интерьер Rivian R1S идентичен пикаповскому. Но здесь применены более дорогие и качественные отделочные материалы.

Внутри автомобиль оснащен цифровой панелью с 12,3-дюймовым экраном, мультимедиа-системой с "планшетом" диагональю 15,6 дюймова и 6,8-дюймовым тачскрином для пассажиров сзади.

Стоимость новинки составит 72,5 тысяч долларов в базовой версии.

Стоит отметить, что R1S лишён сквозного грузового отсека Gear Tunnel, который есть в электропикапа R1T.

Напомним, Pininfarina опубликовала первые фото электрического гиперкара PF0 за два миллиона долларов. В разработку, проектирование и выпуск в производство электромобиля компания инвестировала 20 миллионов евро.

Тем вренемем, в Беларуси выпустили первый электромобиль и озвучили его цену. Модель создана на базе китайского автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Украине минимум через 5-7 лет планируется наладить собственное производство электрокаров, обещает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

А к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим, прогнозирует Центр Разумкова.

Тем временем в Европе число электромобилей перевалило за миллион.