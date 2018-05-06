Aston Martin показал первую электрическую субмарину

Вчера, 06:21

Интерьер Project Neptune выдержан в традициях Aston Martin – с кожей и карбоном в отделке, предусмотрен и кондиционер


Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Фото: Aston Martin

Aston Martin открыл для себя новую сферу деятельности. Британская компания представила свою первую подводную лодку. Субмарина Aston Martin Project Neptune создана совместно с американским производителем подводных лодок Triton. Это стеклянная капсула на поплавках весом около 4 тонн.

Внутри могут поместиться три человека. Интерьер Project Neptune выдержан в традициях Aston Martin – с кожей и карбоном в отделке. Предусмотрен и кондиционер.

Электромотор разгоняет подводную лодку до 5 узлов (9,3 км/ч), а максимальная глубина погружения – 500 м. Аккумуляторной батареи на 30 кВт∙ч достаточно, чтобы пробыть до 12 часов под водой. Парадоксально, но это первый серийный электрический Aston Martin.

Купить подводную лодку "Астон Мартин" можно будет за 3,3 млн долларов. Естественно, подводный аппарат выпустят лимитированной серией.

Ранее мы писали, что Aston Martin выпустит подводную субмарину.

Также смотрите, как атомная подводная лодка пробивает полярный лед.

Напомним, что возле Норвегии нашли подводную лодку Адольфа Гитлера.
Aston Martin, подводная лодка, субмарина, электромотор

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Источник:

АвтоЦентр.ua

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