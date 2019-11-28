Audi объявила о грядущих увольнениях: кого сократят

Фото: REUTERS/Ralph Orlowski

Входящая в группу Volkswagen, которая недавно начала производство батарей для электрокаров, компания Audi AG планирует до 2025 года сократить до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии. Сокращения состоятся в рамках программы оптимизации, которая призвана увеличить прибыль Audi ан 6 млрд евро в следующие 10 лет. Эти средства Audi планирует тратить на разработку технологий для электромобилей и цифровых сервисов.

"Принятые решения касаются оптимизации производственных мощностей двух предприятий Audi в Германии, а также социально ответственной корректировки рабочей силы", – сообщили в компании.

По соглашению с профсоюзом сокращения рабочих мест будут проводиться за счет добровольных увольнений и запуска новой программы раннего выхода на пенсию, отмечают в компании. Сокращения коснутся и менеджмента Audi. Оставшиеся 50 тыс. сотрудников в Германии получат гарантии сохранности их рабочих мест на период до конца 2029 года.

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В то же время, автопроизводитель планирует создать до 2 тыс. новых рабочих мест в таких сферах, как электрическая мобильность и дигитализация. Объявленные меры "увеличат производительность операций и будут способствовать устойчивому усилению конкурентоспособности германских предприятий", заявил гендиректор Audi Брэм Шот.

Напомним, ранее Audi представил на Женевском автосалоне концепт нового Audi Q4 e-tron, который займет нишу в сегменте компактных электрических кроссоверов. Премьера серийной версии Audi Q4 e-tron намечена на вторую половину 2020 года.

Видео: Cars Overview / YouTube

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