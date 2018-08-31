Американский офис Audi отметит отказ от механических коробок передач особой серией седана A4 под названием Ultra sport. Все 40 идентичных экземпляров модели выполнят в стилистике "заряженного" S4, оснастят "механикой", светодиодной головной оптикой и аудиосистемой объемного звучания Bang & Olufsen.

Седаны Audi A4 серии Ultra sport будут окрашены в оттенок серого Quantum Gray, который ранее никогда не предлагался для модели, с декоративными вставками темно-титанового цвета. Отдельные элементы экстерьера, в частности корпуса боковых зеркал и спойлер на крышке багажника, выполнят из углепластика.

В список оснащения "драйверских" версий A4 войдут стальные накладки на педали, рулевой механизм с переменным передаточным отношением, адаптивная подвеска, спортивные сиденья, отделка салона сочетанием кожи и алькантары, а также 19-дюймовые колесные диски и карбоновые элементы отделки интерьера от RS 4 Avant. Стоимость пакета опций составит 6800 долларов.

С выводом на американский рынок Audi A4 нового поколения немецкий производитель решил сохранить модификации с механической коробкой передач, так как рассчитывал, что их доля в общем объеме продаж составит 10-12 процентов. В реальности же оказалось, что такие машины покупают лишь 2-3 процента клиентов, поэтому со следующего года машины с "механикой" поставляться на американский рынок не будут.

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