Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают "шпионить" друг за другом

С 1 июня в Украине работает система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. Камер пока немного, всего 45 штук на всю страну, и замечают они лишь превышение скорости. Но даже при столь малом количестве видеокамер нарушителей тьма: один водитель попал в Киеве в объектив камеры 10 раз за день! Камер нужно, по данным МВД, хотя бы в 50 раз больше, это лишь для покрытия всех наиболее аварийно-опасных мест на дорогах страны. Учитывая высокую стоимость одного комплекта аппаратуры (около 20 тыс. долларов), вряд ли в ближайшем будущем удастся закупить полный набор камер. Альтернативой и подспорьем им может стать принципиально новая разработка, которую можно назвать "автофиксация нарушений ПДД в смартфоне". В чем ее суть, эксклюзивно выяснил сайт "Сегодня".

Каждый водитель – патрульный полицейский

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В распоряжении сайта "Сегодня" оказалась презентация разработки стартапа dashcamua, позволяющая, по мнению авторов, обеспечить глобальный контроль за безопасностью на дорогах. Для этого каждому водителю (при его желании) надо установить на свой смартфон бесплатное мобильное приложение, с помощью которого водитель может снимать на видео нарушение правил дорожного движения любым водителем, автомобиль которого попадает в объектив. Это может быть как встречный, так и попутный транспорт.

30 секундные видеоролики, записанные с помощью приложения, могут быть отправлены в полицию несколькими касаниями к экрану смартфона. Полицейским остается только просмотреть видео и, если нарушение ПДД действительно было, то оформить виновному "письмо счастья" со штрафом. То есть в идеале получается, что водители сами контролируют друг друга.

Авторы разработки уверены, что новшество должно стать серьезным сдерживающим фактором для тех, кто не соблюдает ПДД, нередко при этом подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Ведь, допустим, тот, кто проехал перекресток на красный свет и не попался полиции, может быть уличен в нарушении другим водителем и в итоге оштрафован либо лишен прав.

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Кто-то может возразить: у многих и сейчас в автомобилях установлены видеорегистраторы, видео с нарушениями неравнодушные водители отправляют полиции, выкладывают в соцсетях, но штрафами никого не наказывают.

Основной аргумент правоохранителей – по записи автомобильного видеорегистратора невозможно легитимно определить время и место нарушения, так как видеорегистраторы не сертифицированы. Но, по словам автора разработки Алексея Афонина, эти проблемы им удалось решить.

Как это работает

Как рассказал нам Алексей Афонин, чтобы пользоваться приложением, его надо скачать и установить на свой смартфон из Google Play Market. Для корректной работы лучше, чтобы смартфон был выпущен не позже второй половины 2018 года. Смартфон крепится в автомобиле так, чтобы его камера могла работать в режиме видеорегистратора.

"Видеоролики записываются циклично и непрерывно, но если ничего не произошло, то каждые 30 секунд они обновляются, новая запись пишется поверх старой. Когда водитель видит, что, например, впереди него кто-то проехал на красный свет, или не пропустил пешехода, ему достаточно прикоснуться пальцем к любой точке экрана смартфона. При этом последние 30 секунд записи из оперативной памяти смартфона сохраняются в его постоянной памяти. Таким образом не забивается память вашего смартфона и сохраняются только необходимые видеоролики. У каждого видео есть привязка по времени, дате и GPS-координаты места нарушения. После просмотра ролика, на котором виден номер автомобиля, разметка, знаки, сигнал светофора и так далее, то есть факт нарушения доказан, можно переправить видео на сервер патрульной полиции. Наши пользователи за одну поездку по Киеву снимают 7-10 роликов с нарушениями ПДД".

А если фальсификация?

Как разъяснил Алексей Афонин, информация с метками даты и геолокации о каждом клике при записи видео сохраняется в базе на сервере и соответствует только одному определенному видео. Чтобы его заменить на поддельное, фальсификатору необходимо не только снова оказаться со смартфоном на месте нарушения, но и вернуться в прошлое для совпадения по времени. Очевидно, что последнее технически невозможно – машина времени еще не изобретена.

Второй уровень защиты – в самом видеофайле есть специальные технические метки, которые подделать трудоемко и дорого. Так как снимается не фото, а видео, его откорректировать также сложно и дорого. К тому же, "нарисованная" подделка легко обнаруживается. Также на сервере фиксируется, кто и когда прислал видео о нарушении.

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Третий уровень защиты – планируется внедрить систему блокчейн, которая не позволяет откорректировать или удалить файл. Это в принципе убивает любую возможность коррупции.

По отдельности все эти технологии в мире давно опробованы и работают. Они надежны и эффективны.

В случае судебных разбирательств всегда можно проверить, находился ли данный смартфон в данном месте и в данное время. Дело в том, что местонахождение мобильного телефона постоянно регистрируется и отслеживается базовыми станциями мобильных операторов. Эта информация хранится несколько лет и должна быть предоставлена по требованию следственных органов либо суда.

"Пока создан стартап. Мы хотим, чтобы проект был реализован изначально именно в Украине. Наша страна может показать беспрецедентное уменьшение аварий и жертв на дорогах. Даже более развитые страны со временем будут перенимать опыт украинской полиции. Но если не получится – придется пробовать внедрить проект за рубежом. Это несложно, так как ПДД одинаковы во всех странах", – подытожил Алексей Афонин.

Почему МВД не поддерживает

В МВД пока не готовы обсуждать вопрос "автофиксации нарушений ПДД в смартфоне". Аргументация министерства – не сертифицировано оборудование (смартфон), которым водители фиксируют момент нарушения. Кроме того, такой сервис не предусмотрен законодательством.

Но по закону сертифицируют приборы для измерения, например, скорости, степени тонировки стекла. В данном случае ничего не измеряется, просто записывается картинка. Поэтому специальная сертификация не нужна, уверены разработчики. А сам смартфон уже сертифицирован его производителями и разрешен для использования. Законодательство всегда можно дополнить, если это поможет снизить аварийность и высокую смертность на дорогах, говорят авторы разработки.

Эксперты: за и против

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Мнения экспертов разделились диаметрально: одни поддерживают "автофиксацию нарушений ПДД в смартфоне", другие уверены, что это проект, который работать не будет.

"Такая инициативная разработка стала бы серьезным подспорьем в борьбе с аварийностью и смертностью на дорогах, – уверен Владимир Караваев. – За 5 месяцев этого года смертность на дорогах возросла на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Погибло 1209 человек, это больше, чем умерло от коронавируса. Надо дать водителям право самим защищать себя от лихачей на дорогах. Уверен: желающих наказать штрафом потенциальных убийц за рулем будет достаточно. Со временем, когда такая программа появится в каждой машине, это станет серьезным сдерживающим фактором от нарушения ПДД".

Адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей, считает разработку нелегитимной. По его словам, в данном случае невозможно достоверно определить, кто был за рулем в момент нарушения. Можно лишь выяснить ФИО владельца машины.

"В 2010 году норму о привлечении к ответственности владельца автомобиля признал не соответствующей Конституции Конституционный Суд. Это решение остается в силе. Нельзя привлекать к ответственности того, кто не совершал ничего, только потому, что ему принадлежит некое имущество, в том числе автомобиль", – аргументирует Вадим Володарский.

Наконец, экономист и водитель со стажем Олег Пендзин уверен, что на добровольных началах эта идея работать не будет.

"Если бы установка этой программы была обязательной, и ее наличие полиция проверяла бы вместе с правами, техпаспортом и страховкой, то это имело бы смысл, – анализирует Олег Пендзин. – А "видеофиксация в смартфоне" у 10-15% водителей на снижение аварийности повлияет мало".

Водители не готовы "стучать"

Мы опросили водителей, готовы ли они для обеспечения безопасности движения на дорогах установить у себя "видеофиксацию в смартфоне". Многие высказались против, хотя предлагаемое новшество одобрили почти все.

"Есть такое понятие как водительская солидарность, украинский менталитет, отличающийся от европейского: не привыкли мы "стучать" на соседа. Ведь сегодня ты кого-то сдашь полиции, а завтра сам попадешься. Для многих спокойнее оставить все как есть", – говорит киевский водитель Сергей Хорошков (31 год, 11 лет водительского стажа, автомобиль BMW).

Против новшества, но по другим причинам, и жительница Чернигова Маргарита Ткаченко (29 лет, 8 лет стажа, автомобиль Nissan).

"Я категорически против введения такой системы, – ответила нам Ткаченко. – Уже сейчас фотофиксация нарушений ПДД дает сбои. "Письма счастья" приходят водителям, которые ничего не нарушали. Тем более, недавний скандал с утечкой персональных данных украинцев в Telegram показал, что любую систему можно взломать. Не говоря уже о том, что мы вернемся во времена "совка", когда процветали доносы".

Но другие водители видят рациональное зерно в предлагаемом новшестве.

"Хорошая идея, я за! Поставлю себе такую программу, если ее узаконят. "Беспредельщики" за рулем дорогих и хорошо защищенных на случай ДТП машин уже представляют серьезную опасность на дорогах. Но нужно, чтобы таких, как я, было много. К сожалению, у нас большинство людей живут по принципу: "моя хата с краю, пусть полиция занимается нарушителями", поэтому идея "не взлетит", – поделился своим мнением киевлянин Павел Олексюк (45 лет, 3 года за рулем, автомобиль Honda).

А житель села Яблунивка на Черкасчине Кузьма Цикавый (59 лет, 30 лет за рулем, автомобиль Lada 4х4) уверен: чтобы система начала работать, надо водителей заинтересовать материально.

"Каждый, кто водит, не безгрешен. Можно случайно нарушить, тебя кто-то сфотографирует и "попадешь" на штраф. А если сдать полиции десяток лихачей, хотя бы на оплату своего штрафа заработаешь. Идея нужная, надо ее "пробивать", но это долгий процесс", – рассуждает Цикавый.

Наконец, житель Харькова Владимир Федоров (44 года, водительский стаж 15 лет, автомобиль Daewoo Lanos) уверен, что новшество вряд ли станет всеукраинским.

"Идея может прижиться в мегаполисах, где улицы переполнены автомобилями, и водители часто не соблюдают правила. А в провинции транспорта немного, поэтому там она мало полезна", – говорит Федоров.

Выводы

Как видим, проблем с реализацией новшества достаточно. И не последняя из них – пассивность и пессимизм водителей. Хотя, казалось бы, они должны быть заинтересованы в этом больше всех. Ведь безопасность на дорогах стоит куда дороже, чем лишний штраф, который кому-то, возможно, придется уплатить после внедрения "видеофиксации в смартфоне".

О том, как сейчас работает система автоматической фиксации нарушений ПДД, смотрите в сюжете "Сегодня":

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