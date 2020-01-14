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Автогаз в Украине впервые стал популярнее бензина

14 января, 13:10

Александр Панченко

Водители все чаще устанавливают ГБО на автомобили

/ Фото: Pixabay

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Украинцы все активнее переоборудуют бензиновые автомобили под LPG-газ. По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2019 г. объем рынка автогаза в тоннах составил 2,03 млн тонн и впервые превысил объем рынка бензина – 1,95 млн тонн. В целом потребление газа за год увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом.

Руководитель "А-95" Артем Куюн говорит, что итоговый рост превысил ожидания. По его оценке, рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.

"По итогу 9 месяцев мы выходили на 7-9% увеличения рынка, однако к концу года темпы роста увеличились", – уточнил Артем Куюн.

Эксперт считает, что уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем по 2019 г. составило 42,2% против 46,1% в 2018 г.

"Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО не исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию со стороны промышленных предприятий, в первую очередь, комплексов по осушке зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды", – прогнозирует Артем Куюн.

Подробнее о ценах на горючее читайте на сайте "Сегодня" – На топливном рынке Украины произошел переворот

Также новости "Сегодня" рассказывали, что украинские изобретатели придумали транспорт, которому не нужен ни бензин, ни дизтопливо:

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авто бензин топливо АЗС автомобили ГБО горючее автогаз

Источник: Сегодня

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