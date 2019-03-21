Автогигант BMW объявил о жесткой экономии

Концерн надеется обойтись без массовых сокращений сотрудников

Фото: Getty Images

Автогигант BMW объявил о жесткой экономии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/48b/b02/5c748bb02b1b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/48b/b02/5c748bb02b1b8.jpg 2019-03-21T09:53:56+02:00 Авто Концерн надеется обойтись без массовых сокращений сотрудников

Немецкий автомобильный концерн BMW запускает масштабную программу экономии. Причиной такого решения руководства компании стало падение прибыли, пишет Bloomberg.

Прибыль компании упала из-за "дизельного кризиса", возросшей конкуренции и необходимости масштабных инвестиций в электромобили. Так, чистая прибыль BMW в 2018 году сократилась на 16,9% – до 7,2 млрд евро.

Предпринятые меры экономии должны принести компании 12 млрд евро.

При этом концерн собирается обойтись без масштабных сокращений. Компания не будет нанимать новых сотрудников взамен ушедших на пенсию, но собирается увеличить штаты в отделах, где разрабатываются электромобили и беспилотные автомобили. К слову, похожее решение о сокращении штата принял Volkswagen.

Как прогнозируют аналитики, маржа прибыли от автомобильной промышленности в 2019 году составит 6-8%, что ниже долгосрочного целевого показателя в 8-10%.

BMW не единственный автогигант, который принял решение об экономии. Так, в январе-2019 Ford предупредил о закрытии заводов в Европе и массовых сокращениях.

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