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Автогигант BMW сменит руководство: названо имя нового главы компании

19 июля, 09:07

Нынешний председатель совета директоров уйдет в отставку весной 2020 года

Оливер Ципсе. Фото: REUTERS/Michael Dalder
Оливер Ципсе. Фото: REUTERS/Michael Dalder.

Немецкий автоконцерн BMW, заключивший соглашение с Daimler, назначил нового председателя совета директоров компании. Должность займет топ-менеджер Оливер Ципсе. Смена руководства произойдет в конце апреля 2020 года, когда пост покинет Харальд Крюгер. 

Ципсе в настоящее время возглавляет производственное управление концерна. Он находится в совете директоров компании с 2015 года. Всего же Ципсе работает в BMW с 1991 года, за это время он занимал ряд руководящих должностей.

В начале июля-2019 нынешний председатель совета директоров Крюгер, проработавший в этой должности четыре года, уведомил членов правления, что он не будет претендовать на второй срок (один срок – пять лет). По информации СМИ, увольнение Крюгера связано с тем, что в 2016 году BMW потеряла статус лучшего производителя премиальных автомобилей, уступив его Mercedes-Benz. Также топ-менеджера обвиняют в слишком медленном переводе модельного ряда на электричество.

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BMW — немецкий автопроизводитель, основанный в 1916 году. Оборот BMW в 2018 году составил более 97 млрд евро. Концерн является одним из крупнейших предприятий в ФРГ. В 2018 году с конвейеров BMW сошли почти 2,5 млн транспортных средств.

Ранее стало известно, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения. Помимо бензинового мотора, для восьмой серии доступен дизель:

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Тег увольнение, назначение, должность, топ-менеджер, BMW, автогигант, совет директоров, автоконцерн

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Источник:

ТАСС

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