Автогиганты Ford и Volkswagen создали глобальный альянс

Проект предназначен для работы над "зелеными" авто

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс и главный исполнительный директор Ford Джим Хакетт. Фото: Sam VarnHagen/Handout via REUTERS.

Вслед за объединением BMW и Daimler для работы над автопилотом, Ford и Volkswagen также объявили о создании альянса, который займется выпуском электрокаров, а также разработкой автопилотов на модульной платформе MEB немецкого концерна. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет Autonews.

Автопроизводители достигли соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров.

Отмечается, что Ford использует архитектуру MEB для совершенно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году. В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тыс. электрокаров.

С 2016 г. Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн "зеленых" автомобилей, которые выпустят под брендами Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится осенью-2019 на Франкфуртском автосалоне:

Видео: Volkswagen

Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, курируемый американским концерном. Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня.

Впервые о создании глобального альянса Ford и Volkswagen стало известно в конце 2018 года. Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022 году. Речь идет о глобальных моделях, которые будут продаваться по всему миру.

Напомним, объединения автопроизводителей для решения конкретных задач становятся все более популярными. Так, недавно Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте. Компании будут разрабатывать фургон на электрической тяге.

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