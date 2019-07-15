Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Автогиганты Ford и Volkswagen создали глобальный альянс

15 июля, 10:51

Проект предназначен для работы над "зелеными" авто

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс и главный исполнительный директор Ford Джим Хакетт. Фото: Sam VarnHagen/Handout via REUTERS
Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс и главный исполнительный директор Ford Джим Хакетт. Фото: Sam VarnHagen/Handout via REUTERS.

Вслед за объединением BMW и Daimler для работы над автопилотом, Ford и Volkswagen также объявили о создании альянса, который займется выпуском электрокаров, а также разработкой автопилотов на модульной платформе MEB немецкого концерна. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет Autonews.

Автопроизводители достигли соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров.

Отмечается, что Ford использует архитектуру MEB для совершенно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году. В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тыс. электрокаров.

С 2016 г. Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн "зеленых" автомобилей, которые выпустят под брендами Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится осенью-2019 на Франкфуртском автосалоне:


Видео: Volkswagen

Читайте также

Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, курируемый американским концерном. Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня.

Впервые о создании глобального альянса Ford и Volkswagen стало известно в конце 2018 года. Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022 году. Речь идет о глобальных моделях, которые будут продаваться по всему миру.

Напомним, объединения автопроизводителей для решения конкретных задач становятся все более популярными. Так, недавно Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте. Компании будут разрабатывать фургон на электрической тяге. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Volkswagen, объединение, Ford, электрокары, автопилот, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость " Автогиганты Ford и Volkswagen создали глобальный альянс". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Mini Cooper стал электрическим: опубликованы фото новой серийной модели

10 июля, 11:42

Производитель уверяет, что его новинка – первый в мире премиальный маленький электрокар

Гоночный электрокар Volkswagen побил 20-летний рекорд: видео

9 июля, 09:30

Исторический рекорд Ника Хайдфельда, установленный в 1999 году, наконец-то был побит электрокаром

Украинцы скупают электромобили: спрос на "заряженные" авто стремительно растет

4 июля, 16:38

Большую часть электрокаров покупают в личных целях, но коммерческий сегмент тоже развивается

Норвегия бьет новые рекорды по популярности электромобилей

2 июля, 14:28

В стране действуют льготы для владельцев электрокаров

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В Днепр наконец-то приехали трамваи из Германии

15 красавиц российского кино

Простой способ удалить царапины

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь