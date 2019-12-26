"Автогражданку" добавят в мобильное приложение для смартфонов

Правительство расширяет перечень документов и сервисов для водителей, которые можно будет "носить" в телефоне

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"Автогражданку" планируют добавить в перечень электронных документов для водителей. Об этом сообщили на официальном портале "Дія".

"В зимнем сезоне выполняем диджитальний wish-лист водителей. Хотите автогражданку в "Дії"? Это обязательный вид страхования для каждого владельца наземного транспортного средства. Страховой полис можно будет оформить в электронной форме. Полицейские будут проверять действительность документа с помощью QR-кода", – сообщили в пресс-службе "Дії".

"Мы планируем добавить автогражданку в "Дію". Именно утром провели брейнсторминг с ее командой. Обсудили технологические и юридические меры и условия, необходимые для внедрения страхового полиса в "Государство в смартфоне", – добавили в пресс-службе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в парламенте 20 декабря зарегистрировали законопроект № 2651 о внесении изменений в закон об ОСАГО – обязательном страховании автогражданской ответственности. Как заявили авторы документа, новшества коснутся системы возмещения убытков, а также предусматривают более широкое внедрение электронных технологий при заключении договоров.

В частности, лимиты страховых выплат предлагают установить на уровне 130 тыс. грн по имуществу и 260 тыс. грн за вред, нанесенных жизни и здоровью потерпевших в ДТП. При этом планируют сохранить систему постепенного повышения страховых сумм в соответствии с инфляцией и индексом потребительских цен.

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Кроме того, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія", запуск которого анонсировали в Кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тысяч украинцев, однако участие в первой волне смогут принять только 20 тысяч человек.

А ранее новости "Сегодня" узнавали, сколько стоит страховка от несчастного случая и действительно ли это выгодно:

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