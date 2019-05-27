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Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault обсуждают возможность слияния

27 мая, 22:40

Совет директоров Renault ответил, что заинтересованно изучает предложение

Фото: Pixabay

Американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) официально объявил предложение о слиянии французскому Renault сегодня, 27 мая. 

Совет директоров Renault ответил, что "заинтересованно" изучает предложение. Об официальном решении концернов будет известно через несколько дней или недель, сообщили в Renault.

Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира.
Согласно предложению FCA, оба концерна будут владеть по 50 процентов акций в будущем концерне. Планируется производить около 8,7 миллиона автомобилей в год от авто класса "люкс" до моделей для массового рынка. Сейчас большее количество автомобилей ежегодно производят только Volkswagen и Toyota.

Renault продает свои автомобили марок Dacia, Samsung и Lada прежде всего в Европе. В США – на втором крупнейшем авторынке мира – французский автопроизводитель не представлен. В Китае – на крупнейшем авторынке мира – Renault не популярен.

Зато FCA мало продает в Европе. Машины марок Jeep, RAM и Dodge покупают прежде всего в Северной Америке и Мексике. Электроавтомобили FCA сейчас не производит.

Эксперты отмечают, что слияние двух автопроизводителей не угрожает потерей рабочих мест. Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы. В то же время благодаря слиянию там надеются ежегодно экономить около 5 млрд евро.

Фондовые рынки отреагировали на новость о возможном слиянии положительно. После открытия биржевых торгов в понедельник курс акций FCA поднялся приблизительно на 18 процентов, курс акций Renault – более чем на 15 процентов.

Напомним, автогигант Ford сокращает сотрудников по всему миру. Компания избавляется от "лишних" руководителей и других "белых воротничков".

Тем временем, Tesla оказалась на грани банкротства. Производитель электрокаров терпит серьезные убытки.

А Uber запустит подводное такси в Австралии. Стоимость поездки для двоих составит 3 тысячи долларов.


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Тег Renault, автогигант, fiat

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DW.com

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