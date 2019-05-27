Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault обсуждают возможность слияния
Совет директоров Renault ответил, что заинтересованно изучает предложение
Американо-итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) официально объявил предложение о слиянии французскому Renault сегодня, 27 мая.
Совет директоров Renault ответил, что "заинтересованно" изучает предложение. Об официальном решении концернов будет известно через несколько дней или недель, сообщили в Renault.
Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира.
Согласно предложению FCA, оба концерна будут владеть по 50 процентов акций в будущем концерне. Планируется производить около 8,7 миллиона автомобилей в год от авто класса "люкс" до моделей для массового рынка. Сейчас большее количество автомобилей ежегодно производят только Volkswagen и Toyota.
Renault продает свои автомобили марок Dacia, Samsung и Lada прежде всего в Европе. В США – на втором крупнейшем авторынке мира – французский автопроизводитель не представлен. В Китае – на крупнейшем авторынке мира – Renault не популярен.
Зато FCA мало продает в Европе. Машины марок Jeep, RAM и Dodge покупают прежде всего в Северной Америке и Мексике. Электроавтомобили FCA сейчас не производит.
Эксперты отмечают, что слияние двух автопроизводителей не угрожает потерей рабочих мест. Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы. В то же время благодаря слиянию там надеются ежегодно экономить около 5 млрд евро.
Фондовые рынки отреагировали на новость о возможном слиянии положительно. После открытия биржевых торгов в понедельник курс акций FCA поднялся приблизительно на 18 процентов, курс акций Renault – более чем на 15 процентов.
Напомним, автогигант Ford сокращает сотрудников по всему миру. Компания избавляется от "лишних" руководителей и других "белых воротничков".
Тем временем, Tesla оказалась на грани банкротства. Производитель электрокаров терпит серьезные убытки.
А Uber запустит подводное такси в Австралии. Стоимость поездки для двоих составит 3 тысячи долларов.
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