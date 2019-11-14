Детские автокресла – обязательны: почему ввели штрафы и что ждет таксистов

Фото: flickr.com

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Недавно в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.

Что сказано в законе

В конце октября Рада приняла законопроект №1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла.

Согласно правилам дорожного движения, в стране уже давно предусматривается запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. Но штрафов за такое нарушение не было. Сейчас же размеры штрафов составят 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 50 необлагаемых минимумов, или 850 гривен.

"Отсутствие штрафа за это правонарушение создает в обществе представление, что нарушение этих норм является чем-то мелким и несущественным. Это приводит к массовому игнорированию установленных правил перевозки детей, а особенно к игнорированию в пользовании автокреслами, хотя последствием может стать гибель ребенка", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициатор законопроекта, внефракционный депутат Дмитрий Шпенов отмечал, что, согласно статистике, 54% случаев детской смертности происходит именно из-за безответственного отношения к безопасности. А в украинских реалиях очень часто можно увидеть, как детей садят за руль вместе с водителями, либо же просто держат на руках во время поездки.

Но в правилах дорожного движения прописана достаточно размытая формулировка, которая запрещает провозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Из-за такой формулировки многие запутались в том, как же правильно провозить детей — просто в автокреслах, в автокреслах и пристегивая их ремнем, или же вовсе используя обычные ремни.

Руководитель гражданской практики юридической фирмы "Горецкий и Партнеры" адвокат Дарина Старовойтова пояснила в комментарии сайту "Сегодня", что речь идет о специальных устройствах, которые, в свою очередь, позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасности (предусмотренного конструкцией автомобиля). Т.е. ребенок действительно будет пристегнут обычным ремнем, однако обязательно должно быть "специальное средство", что позволит дополнительно защитить его.

"Законодательством фактически определена обязательность автокресел. Однако сам термин указан так, что рядовому гражданину трудно понять, что же собой должно представлять "специальное средство". Считаю, уместным было бы одновременно с введением штрафа дополнить общие положения ПДД термином, который бы четко устанавливал определение специального средства, или замену термина на что-то вроде "детское сиденье или подобное приспособление", — отметила Дарина Старовойтова.

Координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик поясняет, что нужно вносить изменения в ПДД, чтобы убрать устаревшую норму о том, что детей в автокреслах нужно дополнительно пристегивать ремнями, так как современные автокресла имеют свои крепления и защиту.

"В то же время, хочу акцентировать внимание, что идея установления штрафов имеет целью стимулировать родителей начать беспокоиться о безопасности детей в автомобиле. Я больше чем уверена, что ни один патрульный не оштрафует водителя за то, что тот перевозит ребенка в детском кресле с другим видом крепления, отличным от того, что предусмотрено в действующих ПДД", — говорит Холопик.

Отметим, по статистике Национальной патрульной полиции с января по октябрь этого года в стране произошло 129,8 тыс. ДТП, в которых пострадала 21 тыс. людей, а 2716 украинцев погибли. Как видим, тема безопасности на дорогах остается актуальной.

Зачем нужно автокресло

Обязательный провоз детей в автокреслах – это распространенная европейская практика. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, а детей постарше – на 54-80%.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в других странах водители, которые возят детей без автокресел, платят существенные штрафы: в Германии – в размере 60 евро, Чехии – 78 евро, Эстонии – до 400 евро, Польше – 35 евро.

Олеся Холопик в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что это правильная инициатива, но, к сожалению, в Украине очень мало родителей используют детские кресла. По данным опроса, проведенного исследовательской компанией "Ipsos", кресла используют только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для детей старше.

"Обычные ремни безопасности не гарантируют оптимальной защиты детей постарше при аварии, ведь ребенок может легко выскользнуть из-под ремня, рассчитанного на взрослых. А младенцев и малышей вообще физически невозможно пристегнуть обычным ремнем", — поясняет Холопик.

Кроме того, ремни безопасности удерживают ребенка не так как нужно, поэтому в случае аварии ремень может повредить ребенку внутренние органы.

"Обычные ремни не могут защитить ребенка от сильных повреждений или летального исхода, особенно когда речь идет о боковом ударе, где как раз боковая часть кресла выступает в роли главной защиты. А ребенка, который еще не умеет сидеть, вы и вовсе пристегнуть ремнями не сможете, для них используется специальное кресло, в котором он может принять полусогнутое положение", — отметил в комментарии сайту "Сегодня" Дмитрий Алексеев, основатель компании CarShot.

Руслан Соболь, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса, подчеркивает, что обязательный провоз детей в автокреслах — это международная норма.

"Украине пора осознать, что мы должны беспокоится о здоровье пассажиров, а особенно детей. Смертность на дорогах у нас значительно выше, чем в Европе", — отметил Соболь.

Цены на автокресла разные — от 600 грн за сидения-бустеры и до 6-7 тыс. грн за полноценные крупногабаритные кресла. Но не стоит забывать, что существуют разные группы автокресел, которые нужно выбирать, исходя из возраста и веса ребенка.

К сожалению, многие родители забывают о безопасности, оправдывая себя тем, что кресла слишком дорогие и пользы от них никакой.

"Эту ситуацию и отношение к безопасности детей нужно менять. Установление штрафов ­— это первый и довольно правильный шаг. Следующими должно быть систематическое привлечение к ответственности. Параллельно должны идти информационные и просветительские кампании для родителей. Эти кампании должны объяснять принцип защиты ребенка в автокресле во время аварии, а также развенчивать мифы, вроде того, что взрослый во время аварии может спасти ребенка, держа его на руках", — добавляет Олеся Холопик.

Как обстоит ситуация с безопасностью в такси

В принятом законопроекте не прописано, что к административной ответственности за перевозку детей без автокресел будут привлекать и таксистов. Но и автор документа, и юристы отмечают, что это также их коснется.

Сейчас в Украине непросто найти службу такси, где можно заказать машину с автокреслом. Большинство служб советуют родителям возить кресла с собой и отмечают, что их водители установят кресла без проблем, но вот обзаводиться своим инвентарем не планируют.

Само собой, покупка кресла – это дополнительные траты, особенно, если учесть тот факт, что покупать нужно универсальное кресло, которое подходило бы детям разных возрастов и с разным весом. Далеко не все таксисты готовы идти на такие жертвы, а если и готовы, то стоит понимать, что тарифы на перевозку пойдут вверх. Хотя некоторые эксперты сомневаются в этом.

"Не думаю, что тарифы вообще вырастут, или что их повышение будет значительным. Скорее всего, таксисты будут использовать б/у кресла, чтобы сэкономить, и им все равно, что оно не будет подходить вашему ребенку, т.к. здесь важен не только возраст, но и рост ребенка. Под каждого иметь кресло с разными размерами нереально, поэтому здесь больше фикция, для галочки, нежели реальная безопасность на дороге в такси", — делится мнением Дмитрий Алексеев.

В пресс-службе компании Uklon нам рассказали, что сейчас их клиенты могут легко установить в машину свое автокресло, соответствующее возрасту ребенка. Так как драйверы Uklon – независимые партнеры сервиса на своих машинах, далеко не у каждого из них есть детские автокресла и, тем более, необходимых габаритов. Поэтому решение родителей брать с собой подходящее автокресло – в настоящее время лучший способ ответственной перевозки ребенка.

"Мы думаем над способом внедрения новой дополнительной услуги детского автокресла, который будет комфортен как пассажирам с детьми, так и драйверам-партнерам. Нюансов очень много: начиная от категорий детских кресел, заканчивая тем, что ехать может семья с несколькими детьми. Мы сейчас в процессе исследования, планируем встречи с активными группами родителей, которые хотят нам помочь, экспертами, которые внедряли подобное в других странах. также проводим встречи с компаниями-производителями детских кресел. Планируем запустить дополнительную услугу во второй половине 2020 года. К стандартной стоимости будет добавляться стоимость дополнительной услуги", — поделились планами в компании.

В свою очередь, в компании Bolt рассказали, что приветствуют новое решение и считают, что оно поможет улучшить безопасность на дорогах. Также там отметили, что принятый законопроект не изменил ПДД, а только ввел штрафы и дополнительную ответственность.

"Все водители сервиса Bolt должны использовать средства пассивной безопасности (кресла для перевозки детей, ремни безопасности для самого водителя и при перевозке пассажиров), предусмотренные именно Правилами дорожного движения, которые не менялись и существуют уже довольно давно. В соответствии с условиями партнерства все наши водители должны полностью и безусловно соблюдать правила дорожного движения", — прокомментировали ситуацию в компании.

В Bolt отметили, что заимствуют опыт других стран и рассматривают возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине.

В компании Uber также заверяют, что не забывают о безопасности.

"Мы с уважением относимся к украинским законам, поэтому пассажиры Uber с детьми могут использовать для поездки собственное автокресло. Недавно в Uber Shuttle появилась функция "Количество мест", которая дает возможность пассажирам бронировать дополнительные места (до +5) в шатле, а также позволяет родителям, которые едут с ребенком, приносить свои собственные автокресла для поездки", — поясняют в компании.

В профильных организациях к инициативе отнеслись скептически. Так, Андрей Антонюк, глава Украинской Таксомоторной Ассоциации, на пресс-конференции заявлял, что закон несвоевременный, т.к. сегодня в Украине легально работает лишь 1-2% перевозчиков. Он добавил, что расходы на автокресла лягут на плечи клиентов такси и увеличат время подачи автомобиля по причине необходимости установки автокресла. А перевозить постоянно автокресло будет нерентабельно: оно займет почти весь багажник, вследствие чего багаж других пассажиров может не влезть в автомобиль.

По словам экспертов, что заказы по перевозке детей составляют 1-2% от всех заказов, при этом заказы, при которых необходимо перевезти 2-3 чемодана пассажиров, составляют 20-30% от всех заказов.

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