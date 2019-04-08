Автошкола vs частные инструкторы: где действительно научат водит авто

Автошкола даст теорию, инструктор — практику выживания

Автошкола vs частные инструкторы: где действительно научат водит авто Шагинян Татьяна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/218/e22/5ca218e22a261.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/218/e22/5ca218e22a261.png 2019-04-08T05:20:00+03:00 Авто Автошкола даст теорию, инструктор — практику выживания

Сегодня купить машину и получить права могут себе позволить все больше украинцев. Но, к сожалению, не все они выезжают на дороги, получив необходимые знания. От этого страдает и этика вождения, и выполнение правил дорожного движения, и безопасность на дорогах. "Война на трассах" стала реальностью, и каждый хочет в ней остаться живым и невредимым. О том, насколько легко научиться хорошо водить в автошколах, и стоит ли тратиться на дополнительные занятия с инструктором по контраварийному вождению, "Сегодня" рассказали педагог столичной автошколы Евгений Розбицкий и частный инструктор Леся Ларион.

Инструктор: научит не бросить руль

Цель автошколы — не столько научить вождению, сколько обеспечить ученика правами и дать теорию, говорят эксперты.

"Правильная база — это положение рук на руле, торможение, аккуратный вход в поворот, — поясняет Леся. — Важно научить оценивать дорожную ситуацию, рассчитывать траектории. В стандартной же подготовке учат, как установить зеркала, подстроить под себя сиденье и ехать со скоростью 30—40 км/ч".

Без автошколы, только с одним инструктором, получить права не удастся. Но чтобы уверенно ездить в достаточно непростых условиях города, все же стоит дополнительно попрактиковаться, уверяют специалисты.

"Спустя год после автошколы меня снесло. Я очень испугалась: в школе не учили выходить из сноса, — говорит Анна Епифанова. — Но я взяла буквально неделю контраварийного вождения — и спокойно езжу уже восемь лет".

Частный инструктор обойдется приблизительно от 200 грн/час (на вашем авто) до 350 грн/час (на авто инструктора). Он научит правилам выживания за рулем в городе. Можно также поговорить со своим инструктором в автошколе, если он вызывает у вас доверие: многие из них дают частные уроки, а стоить это может дешевле. Конечно, заменить инструктора может друг или родственник. Но есть опасность, что сработает эффект "своего человека": близкий позволит себе прикрикнуть, а это опасно для новичков.

"Часто мои ученики боятся города, — говорит Леся. — Поэтому нужно быть еще и психологом, чтобы не выработать у ученика страх перед носящимися по нашим улицам машинами".

Если же вы хотите стать асом на дорогах, стоит найти специалиста по контраварийному вождению. Он берет дороже (стоимость двух часов обучения — 800 грн, уроков понадобится 6—12). Но тут главная загвоздка — найти хорошего специалиста. Потому что получить корочку инструктора очень просто: достаточно иметь права, заплатить 1500 грн и подождать два месяца. Поэтому инструктора по контраварийке стоит искать исключительно по рекомендациям и отзывам.

Основательно. Учитель всегда позаботится об оборудовании. Фото: Л. Ларион

Автошкола: нужна для теории

Автошколу каждый обязан пройти, чтобы получить права.

"В автошколу подается полный пакет документов (включая специальную медицинскую справку), который потом регистрируется в Сервисном центре. Регистрировать могут автошколы, обладающие лицензией, — поясняет Евгений Розбицкий. — Самостоятельно это сделать крайне сложно. Кроме того, в автошколе дают теоретическую подготовку: знание правил дорожного движения, строение автомобиля. Тут готовят к экзамену. На все это частный инструктор тратить время не станет".

Еще одна проблема в автошколе — допустимая скорость обучения составляет 40 км/час, это предусмотрено законом. Поэтому многие ученики теряются, когда, например, есть необходимость встроиться в ряд на повышенной скорости, сетует педагог.

"Часто наши выпускники учатся на своих ошибках. Больше всего страдает "габаритная подготовка" и перестроение в городе", — говорит он.

Средняя цена курса обучения — от 2900 до 6500 тыс. грн. Но, выбирая школу, эксперт советует не экономить:

"Хорошая автошкола не может стоит 3500 грн. На подготовку одного профи уходят одна разбитая машина, тонна топлива и где-то 700—1000 евро", — говорит Евгений.

Если стоимость обучения стоит дешево, то после подписания договора всплывут дополнительные платежи — за бензин, страховку и т. п.

По-взрослому. На подготовку профи уходит одна разбитая машина

Лайфхаки от профи

В современных дорожных реалиях существуют ситуации, о которых не рассказывают в школе. Мы попросили профессионалов-контраварийщиков раскрыть парочку секретов — в том числе о правилах правильного вливания в нужный ряд, а также о проезде лежачих полицейских и ям, коих по городу несчетное количество.

"Я часто вижу, как нерешительно перестраиваются новички. Чтобы грамотно это сделать, нужно набрать ту скорость, с которой идет авто с соседнем ряду, и только потом перестраиваться. Набери скорость — соверши маневр, — советует Евгений. — Также нужно обязательно помнить: ваше бездействие — сигнал для другого водителя к действию. Это часто можно наблюдать на нерегулируемых перекрестках".

Леся рекомендует ориентироваться, глядя вперед.

"Машина перед тобой не опасна, опасно — препятствие перед ней. Поэтому оценивать ситуацию нужно не по трем авто, а до горизонта. — Учит она. — Не стоит рассчитывать и на периферийное зрение в узком проезде, например, из двух больших фур. Создайте для себя визуальный тоннель и ведите машину по нему, боковое зрение подключится потом. Не тормозите на препятствии (лежачий полицейский или яма): тормозите перед ним, а потом отпустите тормоз: это сохранит переднюю подвеску".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что МВД готовит реформу: права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже. В Украине скоро могут появиться права с электронными чипами, а должникам запретят продавать авто. МВД на своем официальном сайте опубликовало законопроект по реформированию админуслуг для водителей.

А еще недавно стало известно о том, что украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в авто. Депутаты Рады предложили ввести наказание за небезопасную перевозку детей в личных машинах, такси и маршрутках.

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АВТОР: Шагинян Татьяна Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.