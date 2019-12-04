Беларусь повысила пошлины: вырастут ли цены на бензин в Украине

Эксперт рассказал о факторах, которые влияют на стоимость горючего в декабре

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Переходная неделя с осени на зиму внесла оживление в установившиеся за ноябрь тренды на рынке горючего. Однако в декабре цены на бензины и дизтопливо будут стабильными, даже не смотря на решение Беларуси повысить пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"По всей вероятности в декабре цены останутся стабильными. Предпосылок для подорожания нет: нефть вряд ли будет существенно колебаться, курс тоже кардинально не изменится", – считает эксперт.

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При этом он напоминает, что с 1 декабря Беларусь повысила пошлины на экспорт нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. Так, на бензины и дизтопливо пошлина теперь составляет 27,1 доллара за тонну (была 26,4 доллара за тонну).

"Трейдеры будут пытаться эту нагрузку нивелировать. Если курс [доллара] будет стабильным, то ничего не изменится. Это может просто ударить по конкурентоспособности белорусских нефтепродуктов. Но с учетом этой пошлины нефтепродукты приедут уже в следующем году и не отобразятся на декабрьских ценах", – отмечает Марунич.

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