Bentley презентовала гибридный внедорожник

Bentayga для компании Bentley — настоящий двигатель прогресса. Однажды она стала первым внедорожником марки, затем первым в истории дизельным "Бентли", а теперь это еще и первый для британцев гибрид! Официально Bentayga Hybrid дебютирует на Женевском автосалоне, но уже сейчас известны некоторые подробности.

Самое интересное, что первый гибридный Bentley вновь стал продуктом коллаборации с компанией Porsche, как и купе Continental GT нового поколения. Bentayga Hybrid использует силовую установку от одной из гибридных модификаций Porsche Panamera, но не флагманской Turbo S E-Hybrid, а от младшей 4 E-Hybrid: битурбомотор V6 объемом 2,9 литра с электромотором развивает суммарную мощность в 452 лошадиные силы.

Это чуть больше, чем у Bentayga Diesel, которая развивает 435 лошадиных сил, но из бензиновых версий гибридная — самая маломощная: модификация V8 с битурбомотором Porsche развивает уже 550 "лошадей". В электрическом режиме "Бентайга" может проехать 50 километров, что на пару километров меньше, чем Panamera. До полной емкости батарея заряжается за 7,5 часов от розетки и за 2,5 часа — от станции быстрой зарядки.

Гибридный внедорожник, кроме шильдиков Hybrid, получил также собственный цвет для фона крылатого логотипа — медный (у версий W12 это чёрный, у V8 — красный). Мультимедийная система научилась демонстрировать работу гибридной системы в реальном времени, а гибридных режимов у Bentayga несколько: EV Drive, Hybrid Mode и Hold Mode для принудительной зарядки батареи от бензинового мотора.

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